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    Fitness: Five from lakes area win Kiwinis Kids Triathlon age divisions

    By BRAINERD DISPATCH Today at 9:39 p.m.
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    Kids take off from the starting line of the swim portion during the Kiwanis Kids Triathlon Saturday in Baxter. (Kelly Humphrey, Brainerd Dispatch - Gallery and Video)2 / 3
    Kids run out of the water onto Whipple Beach after the swim portion of the Kiwanis Kids Triathlon Saturday in Baxter. (Kelly Humphrey, Brainerd Dispatch - Gallery and Video)3 / 3

    BAXTER—Five Brainerd lakes area residents won their respective age divisions in Sunday's Kiwanis Kids Triathlon Sunday.

    Winners included Madison Yeager, Brainerd, 14-year-old female division; Nole Robertson, Brainerd, male 13-year-old division; Eli Hoelz, Baxter, 10-year-old division; Kade Stengrim, Brainerd; male 9-year-old division; and Kyler Schmidgall, Little Falls, male 7-year-old division.

    There were 239 total registered competitors, 117 male finishers and 114 female finishers. Seven youths did not finish race or did not start.

    Complete results are at

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    KIWANIS KIDS TRIATHLON

    TOP FIVE FINISHERS

    MALE: 5 YEAR OLD

    25 yd Swim - 2 Mile Bike - 1 Mile Run

    1-Gavin Hosch, St. Joseph, 22:24

    2-Kingston Nickaboine, Brainerd, 25:06

    3-Josiah Wagner, Baxter, 25:23

    4-Logan Miller, Baxter, 25:53

    5-Connor Forland, Baxter, 26:35

    FEMALE: 5 YEAR OLD

    25 yd Swim - 2 Mile Bike - 1 Mile Run

    1-Kendal Quinn, St Cloud, 23:18

    2-Adeline Heldt, Brainerd, 25:35

    3-Madilyn Northway, Lake Shore, 26:01

    4-Grace Rangen, Brainerd, 27:06

    5-Claire Rangen, Brainerd, 29:29

    MALE: 6 YEAR OLD

    25 yd Swim - 2 Mile Bike - 1 Mile Run

    1-Griffin Brown, Plymouth, 20:35

    2-Beckett Miller, Brainerd, 22:23

    3-Mullen Bratney, Brainerd, 23:06

    4-Gavin Carpenter, Brainerd, 23:51

    5-Luke Jennings, Brainerd, 24:10

    FEMALE: 6 YEAR OLD

    25 yd Swim - 2 Mile Bike - 1 Mile Run

    1-Reagan Quinn, Winona, 20:06

    2-Cecilia Jamison, St. Cloud, 23:34

    3-CC Bishop, St. Louis Park, 27:34

    4-Leighton Dodd, Edina, 27:38

    5-Gemma Dickinson, Brainerd, 29:42

    MALE: 7 YEAR OLD

    25 yd Swim - 2 Mile Bike - 1 Mile Run

    1-Kyler Schmidgall, Little Falls, 20:31

    2-Drew Haglin, Brainerd, 20:43

    3-Isaac Erhard, Buffalo, 21:29

    4-Luke Palecek, Grand Rapids, 21:32

    5-Hayden Doty, Bemidji, 21:48

    FEMALE: 7 YEAR OLD

    25 yd Swim - 2 Mile Bike - 1 Mile Run

    1-Lillian Eldred, Minneapolis, 21:03

    2-Sophia Lundy, Baxter, 22:06

    3-Jaycee Carlson, Brainerd, 23:04

    4-Maggie Sampsell-Jones, Minneapolis, 24:04

    5-Attly Speer, Brainerd, 24:09

    MALE: 8 YEAR OLD

    25 yd Swim - 2 Mile Bike - 1 Mile Run

    1-Garrett Hosch, St Joseph, 18:41

    2-Henry Eldred, Minneapolis, 18:43

    3-Ryan Karls, St. Cloud, 18:52

    4-Owen Robertson, Brainerd, 20:23

    5-Dreeson Millam, Big Lake, 20:41

    FEMALE: 8 YEAR OLD

    25 yd Swim - 2 Mile Bike - 1 Mile Run

    1-Riley Quinn, St Cloud, 18:43

    2-Hope Quinn, Winona, 18:45

    3-Lucy Lewandowski, Ironton, 19:49

    4-Avery Duerr, Brainerd, 21:05

    5-Gabriella Bratney, Brainerd, 21:35

    MALE: 9 YEAR OLD

    25 yd Swim - 2 Mile Bike - 1 Mile Run

    1-Kade Stengrim, Brainerd, 16:30

    2-Bennett Brown, Plymouth, 16:37

    3-Kobi Cameron, Little Falls, 18:48

    4-Brandon Eberts, Brainerd, 19:39

    5-Nate Chaussee, Brainerd, 19:41

    FEMALE: 9 YEAR OLD

    25 yd Swim - 2 Mile Bike - 1 Mile Run

    1-Zoe Sumner, Minneapolis, 19:57

    2-Emma Jamison, St. Cloud, 19:58

    3-Amy Olson Zimmerman, 20:39

    4-Madelyn Miller, Brainerd, 21:40

    5-Libby Lake, Brainerd, 23:01

    MALE: 10 YEAR OLD

    50 yd Swim - 4 Mile Bike - 2 Mile Run

    1-Eli Hoelz, Baxter, 32:32

    2-Colin Elliott, Arden Hills, 32:43

    3-Simon Wagner, Baxter, 34:54

    4-Sean Engelstad, Brainerd, 35:48

    5-Kyler Carlson, Brainerd, 37:56

    FEMALE: 10 YEAR OLD

    50 yd Swim - 4 Mile Bike - 2 Mile Run

    1-Faith Quinn, Winona, 30:48

    2-Madden Quinn, St Cloud, 32:21

    3-Tia Bruggeman, Brainerd, 38:12

    4-Ava Riegel, Rogers, 39:01

    5-Keira Nickaboine, Brainerd, 39:24

    MALE: 11 YEAR OLD

    50 yd Swim - 4 Mile Bike - 2 Mile Run

    1-Owen Sterner, Minnetonka, 29:17

    2-Wesley Sumner, Minneapolis, 30:12

    3-Ben Kelzer, Princeton, 35:45

    4-Nathan Green, Annandale, 35:52

    5-Cole Cyrzan, Maple Grove, 36:32

    FEMALE: 11 YEAR OLD

    50 yd Swim - 4 Mile Bike - 2 Mile Run

    1-Josie Parks, Big Lake, 33:41

    2-Gabrielle Chalupsky, East Gull Lake, 33:50

    3-Paige Yeager, Brainerd, 35:07

    4-Ashley Hagen, Little Falls, 35:44

    5-Emily Bastian, Baxter, 36:10

    MALE: 12 YEAR OLD

    50 yd Swim - 4 Mile Bike - 2 Mile Run

    1-Baylor Hagen, Plainview, 27:59

    2-Matthew Gendreau, Plymouth, 28:41

    3-Baden Bastian, Baxter, 29:38

    4-Eli McConkey, Brainerd, 31:16

    5-Carsen Turk, Deerwood, 33:45

    FEMALE: 12 YEAR OLD

    50 yd Swim - 4 Mile Bike - 2 Mile Run

    1-Claire Quinn, St Cloud, 32:31

    2-Ellie Horton, Princeton, 34:10

    3-Anika Guggenberger, Cold Spring, 35:56

    4-Thea Shogren, Brainerd, 36:24

    5-Macy Speer, Brainerd, 37:28

    MALE: 13 YEAR OLD

    50 yd Swim - 4 Mile Bike - 2 Mile Run

    1-Nole Robertson, Brainerd, 28:17

    2-Brooks Matetich, Bemidji, 28:39

    3-Joseph Figliuzzi, Baxter, 30:18

    4-Aidan Hagen, Little Falls, 33:09

    5-Gavin Meier, Bloomington, 34:26

    FEMALE: 13 YEAR OLD

    50 yd Swim - 4 Mile Bike - 2 Mile Run

    1-Simone Lundquist, Maple Grove, 30:25

    2-Morgan Bell, Maple Grove, 34:27

    3-Halle Wagner, Baxter, 34:57

    4-Hailey Millam, Big Lake, 34:59

    5-Elle Bruggeman, Brainerd, 35:27

    MALE: 14 YEAR OLD

    50 yd Swim - 4 Mile Bike - 2 Mile Run

    1-Samson Hagen, Plainview, 26:16

    2-Cormac Shanoff, Little Falls, 27:07

    3-Cole Matetich, Bemidji, 33:28

    FEMALE: 14 YEAR OLD

    50 yd Swim - 4 Mile Bike - 2 Mile Run

    1-Madison Yeager, Brainerd, 36:09

    2-Madeline Bittman, Sauk Rapids, 38:28

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