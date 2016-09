Area Cross Country: S-M sweeps Deer River Invite

MENAHGA-- Kira Sweeney recorded the best time with a 19:12 to help the Staples-Motley Cardinals girls win at the Deer River Invite Tuesday.

The Cardinals fell one place short of a perfect score with Addison Lorber placing second, Ameara Chenoweth third, Taylor Yungbauer fifth and Kaitlyn Smith sixth.

Emmet Anderson's first-place time of 15:59 paced the S-M boys to first as well.

Boys results

Team scores: 1-Staples-Motley, 2-Wadena-Deer Creek, 6-Pillager

Individual winner: Emmet Anderson (Staples-Motley) 15:59

Pillager results: 29-Jared Eng, 35-Anthony Jansen, 36-Zacc Gilbertson, 38-Jack Turner, 39-Brennen Bordwell, 41-Garrett Olson

Pine River-Backus results: 13-Torry Hirschey , 21-Luke Sechser, 24-Nick Ackerman, 32-Marcus Lukanen, 34-Caleb Travis, 37-Jason Cadwell, 43-Beau Broom

Staples-Motley results: 1-Emmet Anderson, 3-Hunter Klimek, 7-Ben Bartezak, 9-Tanner Robben, 10-Jack Tyrrell, 11-Coleman Klimek, 12-Bentley Christensen

Wadena-Deer Creek results: 2-Noah Ross, 5-Lucas Hinojos, 6-Bereket Loer, 10-Isaac Hale, 15-Konnor Stueve

Girls results

Team scores: 1-Staples-Motley 16, 2-Wadena-Deer Creek 54, 3t-Pillager 120, 3t-Deer River-Northland 120

Individual winner: Kira Sweeney (Staples-Motley) 19:12

Pillager results: 12-Karly Clyne, 13-Emma Hardy, 30-Allie Watson, 32-Vanessa Peterson, 33-Makayla Loftis, 36-Emily Peters, 39-Lacie Hines

Pine River-Backus results: 4-Sidney Lodge, 24- Alexander Hoopman, 25-Shayna Moore, 32-Laura Oates, 37-Isabella Netland

Staples-Motley results: 1-Kira Sweeney, 2-Addison Lorber, 3-Ameara Chenoweth, 5-Taylor Yungbauer , 6-Kaitlyn Smith, 7-Natalie Kleiberova, 12-Mikayla Sauber

Wadena-Deer Creek results: 8-Abby Motschenbacher, 9-Bell Snider, 10-Eve Collins, 11-Samantha Malone, 16-Elissa Ikola