Area Cross Country: Cardinals' Sweeney runner-up at Park Rapids

Reid Pierzinski finished sixth and Tony Fitzer ninth for the third-place Patriot boys. Emmet Anderson finished 12th for the fifth-place Cardinals.

Boys results

Team scores (19 teams): 1-Detroit Lakes 41, 2-West Central 73, 3-Pequot Lakes 78, 4-A-B/NCW 152, 5-Staples-Motley 187

Individual winner: Ryley Nelson (WC) 16:18.2

Pequot Lakes results: 6-Reid Pierzinski 17:03.6, 9-Tony Fitzer 17:06.9, 18-Jacob Tschida 17:37.9, 26-Sam Person 18:10.8, 30-Karl Brine-Doyle 18:19.9

Staples-Motley results: 12-Emmet Anderson 17:12.9, 39-Tanner Robben 18:30.4, 40-Ben Bartczak 18:34.9, 55-Bentley Christensen 19:03.1, 58-Jack Tyrrell 19:13.1

Girls results

Team scores (13 teams): 1-West Central 64, 2-Pelican Rapids 70, 3-Pequot Lakes 139, 4-EGF 139, 5-Staples-Motley 153

Individual winner: Lydia Kantonen (PKR) 19:32.4

Pequot Lakes results: 9-Sunshine Langworthy 20:30.7, 17-Grace McGuire 20:47.5, 25-Kristin Skog 21:23.2, 53-Jannah Hall 23:23.0, 65-Rachel Friberg 23:52.5

Staples-Motley results: 2-Kira Sweeney (SM) 19:41.3, 28-Addison Lorber 21:49.8, 33-Ameara Chenoweth 22:21.9, 60-Taylor Yungbauer 23:32.4, 62-Mackenzie Wilds 23:48.2