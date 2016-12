Area Wrestling: Rangers split in season opener

Michael Fitzpatrick, Kaven Blazek and Taylor Eigenheer also scored pins and Matt Christopher went 2-0.

Team scores

Cloquet-Esko 58, Crosby-Ironton 22

Crosby-Ironton 35, Nashwauk-Keewatin/Greenway 34

Crosby-Ironton results

113: Aaron Bankey 1-1

120: Adam Christopher 2-0

126: Matt Christopher 2-0

132: Michael Fitzpatrick 1-1

138: Jake Klancher 0-2

145: Kaven Blazek 1-1

152: Jacoby Hammonds 1-1

160: Austin Johnson 0-2

170: Gabe Ryappy 1-1

182: Zack Bennett 0-2

195: Taylor Eigenheer 1-1

285: Eli Lies 0-2

Overall: C-I 1-1. Next: Crosby-Ironton at Rush City Invitational 10 a.m. Saturday.

Pierz 46, Mora 14

MORA—Austin Dickmann, Brett Kapsner, Trevor Radunz and Logan Lease scored pins for the Pierz Pioneers in a 46-14 win over Mora Thursday.

Grand Rapids 32, Aitkin 30

AITKIN—Tyler Decent, Jack Gravell and Cedric Farnsworth each won by pin for the Aitkin Gobblers in their season-opening 32-30 loss to Grand Rapids Thursday.

Carson Kullhem, Luke Pelarski and Kenny Hesse also scored Gobbler wins.

106: Carson Kullhem (A) dec. Zack Wilke 5-1

113: Tyler Decent (A) pinned Bryden Jones 2:18

120: Jack Gravell (A) pinned Dusty Wilke 3:13

126: Jake Holm (GR) dec. Caine Owens 9-7

132: Luke Pelarski (A) dec. Scott Jones 5-3

138: Cole Jones (GR) dec. Silas Berg 5-3

145: Kellen Schauer (GR) dec. Jacob Hagestune 6-2

152: Dylan Kislia (GR) pinned Quin Miller 3:35

160: Joe Tindal (GR) maj. dec. Mitchell Stevenson 14-1

170: Phil Murphy (GR) maj. dec. Logan Cluff 16-3

182: Kenny Hesse (A) wins by forfeit

195: Cedric Farnsworth (A) pinned Terry Norgard 2:42

220: Jason Schlader (GR) dec. Andrew Eklund 2-0

285: Cole Walters (GR) wins by forfeit

Overall: A 0-1. Next: Aitkin vs. Rush City/Braham at Braham 7 p.m. Tuesday.