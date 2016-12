Dacotah Mittag hit for 15 points while Bereket Loer finished with 12 against the Thunder in the non-conference match up.

Long Prairie-Grey Eagle 30 30—60

Wadena-Deer Creek 31 46—77

LONG PRAIRIE-GREY EAGLE

Brandon Fossland 10, Nick Abraham 6, Eric Hinnenkamp 10, Chris Ogle 12, John Towner 22. FT 6-9 (67 percent).

WADENA-DEER CREEK

Bereket Loer 12, Jonathan Pantages 6, Matt Goeden 2, Thomas Quincer 6, Lucas Doyle 2, Ryan Olson 2, Noah Ross 30, Ryan Anderson 2, Dacotah Mittag 15. FT 11-19 (58 percent). Overall: 1-0. Next: at Staples-Motley 7:15 p.m. Thursday.