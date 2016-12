Area Wrestling: BHV wins 5 titles, finishes second

Kern defeated Timmy Boone of Barnesville at 113 pounds, Arceneau beat Barnesville's Timmy Boone at 120, Mattocks defeated Hunter Schwab of Lisbon in the 126 final, Waln beat Fargo Davies' Kolby Johnson at 170 and Kimber beat Spencer Schwab of Lisbon at to secure the Raiders' second-place team finish.

Team scores: 1-Lisbon 206.5, 2-Bertha-Hewitt/Verndale/PP 195.0, 3-Fargo Davies 178.5, 4-Barnesville 153.0, 5-Breckenridge 92.5, 6-Fargo South 60.0, 7-Moorhead 59.0, 8-Frazee 47.0, 9-Fargo North 34.0, 10-Sheyenne 32.0

BHV Results

106: 1st-Chase DeBlaere (Fargo Davies), 5th-Brock Peterson (BHVPP)

113: 1st-Quinn Kern (BHVPP)

120: 1st-Trever Arceneau (BHVPP)

126: 1st-Justin Mattocks (BHVPP)

132: 1st-Jordan Sours (Lisbon), 3rd-Chase Graba (BHVPP)

138: 1st-Brody Mohr (Fargo Davies), 5th-Zach Olson (BHVPP)

145: 1st-Brady Tweeton (Barnesville)

152: 1st-Alex Skaare (Fargo Davies), 5th-Cody Shamp (BHVPP)

160: 1st-Keenan Morris (Fargo Davies), 4th-Nolan Hart (BHVPP)

170: 1st-Zack Waln (BHVPP)

182: 1st-Jordan Urbach (Lisbon), 3rd-Holt Truax (BHVPP)

195: 1st-Ethan Kimber (BHVPP)

220: 1st-Lars Christianson (Frazee), 5th-Joe Baker (BHVPP)

285: 1st-Andre Baguma (Fargo Davies), 5th-Craig Orlando (BHVPP)

Next: Bertha-Hewitt/Verndale/PP at Menahga Triangular 5 p.m. Tuesday.