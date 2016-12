Area Wrestling: Miller, Erpelding lead Cards to third

Ethan Kimber finished third as did Craig Orlando for the fifth-place Bertha-Hewitt-Verndale Raiders. Aitkin's Kenny Hesse finished fourth. Crosby-Ironton's top finisher was a seventh from Nate Williams. Eighth-place Tucker Cain was the top Pequot Lakes-Pine River Backus Road Crew wrestler.

Team scores: 1-Hutchinson 209.5, 2-Thief River Falls 161.5, 3-Staples-Motley 142.5, 4-West Central Area 141.5, 5-Bertha-Hewitt/Verndale/Parkers Prairie 139.5, 24- Aitkin 61.5, 26-Pequot Lakes/Pine River-Backus 54, 29-Wadena-Deer Creek 32.5, 31-Crosby-Ironton 25, (39 teams)

106: Connor Tulenchik (PLPRB) 2-2, Sam Jennissen (SM) 3-2

113: 1-Spencer Miller (SM) 5-0, 8-Addisuone Harrington (PLPRB) 3-3, Mason Snyder (WDC) 1-2, Brock Peterson (BHV) 1-2, Tyler Decent (A) 0-2

120: 7-Nate Williams (CI) 4-2, Jack Gravelle (A) 3-2, Colton Knudson (WDC) 2-2, James Grant (BHV) 1-2

126: 5-Owen Bjerga (SM) 5-2, Isaac Manthei (PLPRB) 2-2, Justin Mattocks (BHV) 3-2, Matthew Christopher (CI) 1-2, Caine Owens (A) 1-2, Chase Godel (WDC) 1-2

132: 2-Eric Lisson (SM) 4-1, 7-Silas Berg (A) 4-2, Alex Anderson (WDC) 0-2, Jake Klancher 0-2, Chase Graba 0-2

138: Jake Poehler (PLPRB) 3-2, Jacob Hagestuen (A) 3-2, Matt Miller (SM) 1-2, Travis Sakry (BHV) 0-2

145: Kaven Blazek (CI) 3-2, Carter Endrizzi (A) 1-2, Gidion Ervasti (BHV) 0-2, Evan Gravdahl 3-2, Cade Schmidt (SM) 0-2

152: 8-Tucker Cain (PLPRB) 4-3, Cody Wheeler (WDC) 2-2, Cody Shamp (BHV) 0-2, Josh Minert (CI) 0-2, Jonathan Lisson (SM) 0-2

160: Blaine Snyder (WDC) 3-2, Devyn Richards (PLPRB) 2-2, Nolan Hart (BHV) 1-2, Isaac Swendsrud (SM) 1-2, Austin Johnson (CI) 0-2, Logon Cuff (A) 0-2

170: 4-Kenny Hesse (A) 5-2, 5-Zack Waln (BHV) 5-2, Tyler Wheeler (WDC) 2-2, Brandon Szymkowiak (SM) 0-2, Keenan Dahl ( PLPRB) 1-2, Gabe Ryappy (CI) 1-2

182: 1-Alex Erpelding (SM) 5-0, 4- Holt Truax (BHVP) 5-2, Cedric Farnsworth (A) 2-2, Steven Erkenbrack (WDC) 2-2, Cady France (PLPRB) 0-2, Zack Bennett (CI) 0-2

195: 3-Ethan Kimber (BHV) 5-1, 7-Braden Tyrell (SM) 5-2, Taylor Eigenheer (CI) 2-2, Josh Pettit (PLPRB) 1-2, Jericho Baker (WDC) 0-2

220: Logan Wegscheid (WDC) 2-2, Andrew Eklund (A) 1-2, Joe Baker (BHV) 1-2, Jayden Stevenson (PLPRB) 1-2, Shaine Guggenberger (SM) 0-2, Eli Lies (CI) 0-2

285: 3-Craig Orlando (BHV) 5-1, 4-Kyle Serich (SM) 6-2, Myca Reynolds (PLPRB)

Next: Aitkin hosts Mille Lacs 7:30 p.m. Tuesday; Crosby-Ironton at Benson Invite Dec. 30.; Pequot Lakes/Pine River-Backus vs. Detroit Lakes, Pierz at Pequot Lakes Thursday; Bertha-Hewitt/Verndale vs. Long Prairie-Grey Eagle/Browerville at Bertha 7:30 p.m. Tuesday; Staples-Motley hosts West Central Friday; Wadena-Deer Creek vs. United North Central at Menahga 7:30 p.m. Thursday.