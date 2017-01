Alpine Skiing: Mount Ski Gull podiums 8

Piper Grillo won the girls 6-7 age division. Calia Chaney finished second in the girls 10-11 group while Carsyn Krassas was third in the girls 12-13 division.

Brandon Neifert won the boys 12-13 division followed by Parker Linn in second and Emmett Johnson in third.

Anna Krieger won the girls 14-15 group with teammate Emma Hiebert in second.

The next Northland Junior Race Series event will be Feb. 5 at Lutsen Mountain in Lutsen.

Mount Ski Gull results:

Girls

7-under: (1) Piper Grillo 61.31

8-9: (9) Gabriella Bratney 1:38.52; (10) Rhea Hoagland 1:40.50; (13), Sunnie Ruttger (DQ run 1) 59.55

10-11: (2) Calia Chaney 1:02.41; (6) Bridget Collins 1:08.15; (8) Lindsey Neifert 1:10.48; (9) Millie Taylor 1:10.82; (10) Addie Ryan 1:11.14; (16) Aubrey Wiczek, 46.76 (run 1)

12-13: (3) Carsyn Krassas 1:00.26; (6) Maddie Pederson 1:02.55; (7) Annika Wiczek 1:04.39; (12) Amanda Trusty 1:08.02; (13) Morgan Krieger 1:12.45; (14) Hannah Taylor 1:15.37

14-15: (1) Anna Krieger 59.03; (2) Emma Hiebert 59.81; (4) Cassidy Chaney 1:07.73; (5) Rachel Trusty 1:19.66

16-up: (6) Taylor Krassas 1:11.91

Boys

7-under: (8) Mullen Bratney 80.29; (9) Zeke Johnson 80.35

8-9: (4) Tucker O'Brien 1:09.33; (8) Ethan Hiebert 1:15.16

10-11: (5) Eli Johnson 1:07.46; (6) Peter Breitbach 1:09.46; (9) Jameson Dale 1:11.48; (15) Brayden Tollefson 1:40.13

12-13: (1) Brandon Neifert 55.63; (2) Parker Linn 1:01.20; (3) Emmett Johnson 1:02.54; (5) Max Krieger 1:04.13; (10) Sam Pikula 1:11.97; (11) Esten Hiebert 1:12.58; (12) Jack Anderson 1:18.31; (13) Gavin Hoelzel 1:19.23; (16) Evan Hutchison (DQ run 1), 29.19 (run 2)

14-15: (4) Trevor Hutchison 1:01.10; (5) Ethan Johnson 1:03.47; (6) Briston Domino 1:12.76