The Raiders finished third in the 48th annual tournament and the Wadena-Deer Creek Wolverines placed fifth. W-DC's Blaine Snyder, who finished third at 145, won his 75th career match during the tournament.

Team Scores: 1-West Central Area 215, 2-Royalton/Upsala 151.5, 3-Bertha-Hewitt/Verndale/Parkers Prairie 143.5, 4-Ottertail Central 141, 5-Wadena Deer Creek 105.5, 6-Long Prairie/Grey Eagle/Browerville 105, 7-United North Central 97.5, 8-New York Mills 95.5, 9-Osakis 79

Individual Placewinners:

106: 1-Quinn Kern (BHV/PP)

113: 1-Ben Naddy (OTC), 2-Mason Snyder (WDC)

120: 1-Drake Swanson (WCA), 6-Justin Mattocks (BHV/PP)

126: 1-Jake Nohre (WCA), 4-Chase Godel (WDC), 5-Trever Arceneau (BHV/PP)

132: 1-Gage Zieske (OS)

138: 1-Michael Petron (R/U)

145: 1-Kaden Spindler (WCA), 3-Blaine Snyder (WDC)

152: 1-Keaton Long (WCA), 4-Cody Wheeler (WDC)

160: 1-Tyler Onstad (WCA), 4-Carter Wright (WDC)

170: 1-Zack Waln (BHV/PP), 3-Tyler Wheeler (WDC)

182: 1-Holt Truax (BHV/PP), 2-Steve Erkenbrack (WDC)

195: 1-Jake Erckenbrack (NYM), 5-Joe Baker (BHV/PP), 6-Jericho Baker (WDC)

220: 1-Ethan Kimber (BHV/PP)

285: 1-Craig Orlando (BHV/PP)

Next: BHVPV, Breckenridge at Wheaton Triangular 5 p.m. Tuesday; Barnesville at Wadena-Deer Creek 7 p.m. Tuesday.