Boys Tennis: Unbeaten Warriors roll past Moorhead

All Warriors doubles teams—Travis Goeden-Steven Low at No. 1, Nathan Rud-Garrett Goeden at No. 2 and Theo Knudson-Tanner Clink at No. 3—also won for Brainerd which raised its overall record to 6-0.

Brainerd 6, Moorhead 1

Singles

No. 1: Tanner Lundberg (B) def Brylen Lunak 6-0, 6-3

No. 2: Patrick Meyer (B) def Carter Wolf 6-2, 6-3

No. 3: Griffin Krabbenhoff (M) def Jacob Hodge 6-0, 4-6, 6-4

No. 4: Keenan Hodge (B) def Hager Khelid 6-0, 4-6, 6-2

Doubles

No. 1: Travis Goeden-Steven Low (B) def Ives Hilgers-Dash Hilgers 6-1, 6-1

No. 2: Nathan Rud-Garrett Goeden (B) def Jeron Sheldon-Michael Thibert 6-2, 6-1

No. 3: Theo Knudson-Tanner Clink (B) def Landon Overbo-Len Nelson 6-1, 6-4

Overall: B 6-0. Next: Bemidji at Brainerd 4 p.m. Tuesday.

Brainerd JV doubles winners:

Noah Spitzley-Tenny Kelm, Devin Emslander-Sean Paulus, Trey Pike-Luke Meyer, Logan Severson-Dylan Miller