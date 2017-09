The Cardinals took second place in all three relays in a meet conducted in a 25-meter pool instead of the customary 25-yard pool.

Ogilvie-Mora 97, Staples-Motley 68

200 medley relay: 1-Ogilvie-Mora, 2-Staples-Motley (Emily Veronen, Lili Schneider, Autumn Nelsen, Aleeah Halverson)

200 freestyle: 1-Lili Snyder (SM/V)

200 individual medley: 3-Veronen

50 free: 3-Halverson, 4-Joelle Bounds (SMV), 5-Emma Gerard (SMV)

Diving: 1-Autumn Nelsen (SMV)

100 free: 3-Gerard, 4-Adriana Dickey (SMV), 5-Jaden Engebretson (SMV)

200 free relay: 1-Ogilvie-Mora, 2-Staples-Motley (Gerard, Nelsen, Dickey, Engebretson)

400 free: 2-Bounds

100 backstroke: 3-Veronen

100 breaststroke: 1- Lili Snyder (SM/V)

400 free relay: 1-Ogilvie-Mora, 2-Staples-Motley (Veronen, Bounds, Halverson, Schneider)

Next: Morris at Staples-Motley 6 p.m. Sept. 14.