Swimming & Diving: Warriors swim past Willmar

Julia Wallace and Katie Streiff each won two individual events and swam on two winning relays for the Brainerd Warriors who defeated the Willmar Cardinals 113-71 in a Central Lakes Conference meet Thursday at Brainerd High School.

Wallace won the 200-yard individual medley and 100 backstroke, while Streiff topped the 50 freestyle and 100 backstroke. The two joined Kylie Lange and Izabelle Prozinski on the winning 200 medley relay and teamed with Jamie Wallace and Madelynn Gibbons on the first-place 400 free relay.

Jamie Wallace and Gibbons combined with Hannah Tatge and Lange to win the 200 free relay.

Tarin Skinner turned in the fastest time to win the 100 butterfly. Ann Herath compiled a 191.65 to win the diving and teammate Cami Harmer was third with a 184.335.

Brainerd 113, Willmar 71

200 medley relay: 1-Brainerd (Julia Wallace, Kylie Lange, Katie Streiff, Isabelle Prozinski) 1:57.40; 2-Brainerd (Sophie Exsted, Gabby VanHorn, Tarin Skinner) 2:07.87

200 freestyle: 1-Anna Backes (W) 2:09.64, 2-Hannah Tatge (Brd) 2:12.43, 3-Jamie Wallace (Brd) 2:12.63, 3-Sydney Miller (Brd) 2:21.00

200 individual medley: 1-Julia Wallace (Brd) 2:24.30, 2-Madelynn Gibbons (Brd) 2:28.56, 4-Gabby VanHorn (Brd) 2:35.34

50 freestyle: 1-Streiff 26.30, 4-Lange 27.42, 5-Jacquilyn Rude (Brd) 29.19

Diving: 1-Anna Herath (Brd) 191.65, 3-Cami Harmer 184.35, 4-Emma Korhonen (Brd) 180.10

100 butterfly: 1-Skinner 1:09.82, 2-Jamie Wallace 1:10.35, 4-VanHorn 1:12.05

100 freestyle: 1-Backes (W) 58.40 2-Gibbons 59.25, 4-Prozinski 1:01.06, 5-Megan Wilhelm (Brd) 1:06.46

500 freestyle: 1-Kiana Gallinger (W) 5:57.20, 2-Tatge 6:03.58, 3-Madison Lund (Brd) 6:11.54, 4-Jenna Host (Brd) 6:16.85

200 freestyle relay: 1-Brainerd (Jamie Wallace, Tatge, Lange, Gibbons) 1:47.50; 3-Brainerd (Jacquilyn Rude, Wilhelm, Miller, Lund) 1:56.38

100 backstroke: 1-Julia Wallace 1:04.07, 3-Prozinski 1:08.90, 4-Exsted 1:11.46

100 breaststroke: 1-Streiff 1:15.56, 2-Lange 1:17.48, 5-Rude 1:27.28

400 freestyle relay: 1-Brainerd (Jamie Wallace, Julia Wallace, Gibbons, Streiff) 3:56.90; 3-Brainerd (M. Lund, Prozinski, VanHorn, Tatge) 4:12.92

Conference: Brd 1-0. Overall: Brd 2-0. Next: Brainerd at St. Cloud Tech 6 p.m. Sept. 13.