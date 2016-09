PARK RAPIDS—Emily Veronen and Lili Schneider posted individual wins for the Staples-Motley Cardinals in a 100-61 loss to the Park Rapids Panthers in Thursday's Mid-State Conference meet.

Veronen touched the wall first in the 100-yard backstroke and Schneider outswam the field in the 100 breaststroke.

Veronen and Schneider also teamed up with Autumn Nelson and Emma Gerard on the Cardinals' 200 medley relay which opened the meet with a victory.

Cardinals head coach Amanda Olson said Brianna Hinman and Autumn Nelsen turned in personal bests in the 200 individual medley and Nelsen and Jaden Engebretson posted personal bests in 100 freestyle. Joelle Bounds dropped four seconds in her 500 freestyle.

Park Rapids 100, Staples-Motley 61

200 medley relay: 1-Staples-Motley (Emily Veronen, Lili Schneider, Autumn Nelsen, Emma Gerard) 2:12.05; 4-Staples-Motley (Adriana Dickey, Brianna Hinman, Hannah Hinman, Joelle Bounds) 2:36.67

200 freestyle: 1-Liesel Smee (PR) 2:20.45, 3-Veronen 2:24.62, 5-Bounds 2:33.30, 6-Jaden Engebretson (SM) 2:36.53

200 individual medley: 1-Jordan Klemmer (PR) 2:41.40, 4-B. Hinman 2:53.15, 5-Nelsen 2:53.35

50 freestyle: 1-Ellie Ulvin (PR) 27.20, 3-Schneider 29.75, 4-Gerard 30.11,

Diving: 1-Katie Eischens 165.05

100 butterfly: 1-Maija Hovelsrud (PR) 1:14.69, 4-Adriana Dickey (SM) 1:28.42, 5-H. Hinman 1:30.31

100 freestyle: 1-Ulvin (PR) 1:01.46, 3-Nelsen 1:07.28, 4-Engebretson 1:08.25

500 freestyle: 1-Smee (PR) 6:04.37, 3-Bounds 6:39.42

200 freestyle relay: 1-Park Rapids 2:02.31; 3-Staples-Motley (Dickey, Aleeah Halverson, Bounds, B. Hinman) 2:11.37

100 backstroke: 1-Veronen 1:13.63

100 breaststroke: 1-Schneider 1:20.40, 4-B. Hinman 1:32.53

400 freestyle relay: 1-Park Rapids 4:14.97; 3-Staples-Motley (Nelsen, Engebretson, Veronen, Schneider) 4:29.84; 4-Staples-Motley (Halverson, Evelyn Gonzalez, Cassidy Barthel, H. Hinman) 4:28.96