NOTICE OF HEARING Pursuant to Minnesota
NOTICE OF HEARING Pursuant to Minnesota Statutes Chapter 394, and the Crow Wing County Zoning Ordinance, you are hereby notified of public hearings on a land use application before the Crow Wing County Planning Commission/Board of Adjustment on May 18, 2023, beginning at 5:00PM in the Historic Court House, 3rd Floor, 326 Laurel Street, Brainerd MN 56401. These meetings will be conducted in a manner compliant with guidance issued by local, state, and federal governing authorities as related to the COVID-19 pandemic. Written comments regarding the following application will be accepted via mail or email any time prior to the May 18, 2023, Hearing. Any persons wishing to provide in-person Public Testimony will be allowed to do so at this Hearing. This Hearing will also be available to attend virtually via Microsoft Teams, to allow any virtual Public Testimony in addition to in-person Testimony. Comments may be submitted to Land Services, 322 Laurel St, Suite 15, Brainerd, MN 56401 or landservices@crowwing.us Any persons wishing to attend and/or provide testimony for the 05-18-2023 meeting via videoconference may join via Microsoft Teams with the following link: https://bit.ly/PCBOA or call +1 218-302-1725 and enter the Conference ID: 797 394 749# to attend and/or provide testimony via telephone. PETITION FOR VARIANCE: FISHER, BRIAN & DEBRA: 5842 BIRCHDALE ROAD, BRAINERD, MN 56401; LOCATED ON LOT 12 BLOCK 1, EXCEPT THE W’LY 125 FT THEREOF, AND EXCEPT THE E’LY 14 FT THEREOF. SUBJECT TO MINERALS RESERVATIONS OF RECORD; UNORGANIZED/1ST ASSESSMENT, CROW WING COUNTY, MINNESOTA FRANEY, ANDREW JAMES: 25184 BAYVIEW ROAD, DEERWOOD, MN 56444; LOCATED ON LOT 5 OF BAYVIEW PLAT; BAY LAKE TOWNSHIP, CROW WING COUNTY, MINNESOTA GILL, MARY D: 2711 DEUTSCH ROAD, GARRISON, MN 56450; LOCATED ON LOT 3 OF SPRING SHORES PLAT; ROOSEVELT TOWNSHIP, CROW WING COUNTY, MINNESOTA JOBE, JOHN M & BERNADINE K: 11496 HALF MOON DRIVE, MERRIFIELD, MN 56465; LOCATED ON E. 300 FT OF GOV. LOT 5 SEC. 23, EXCEPTING THEREFROM, THE FOLLOWING; THE W. 100 FT OF THE E. 200 FT OF THE N. 423.69 FT OF THE S…; LAKE EDWARD TOWNSHIP, CROW WING COUNTY, MINNESOTA OMODT, LISA JANE: 12050 LOUGEE LAKE ROAD, MERRIFIELD, MN 56465; LOCATED ON LOTS 5 AND 6, BLOCK 4 OF NORTH HAVEN PLAT; LAKE EDWARD TOWNSHIP, CROW WING COUNTY, MINNESOTA STOCKMAN, CAROLE A REV TRUST: 27543 SUNSET VALLEY ROAD, PEQUOT LAKES, MN 56472; LOCATED ON LOT 5 OF CULLEN LAKE OUTING CLUB’S SUBDIVISION OF LOT 9 PLAT; PELICAN TOWNSHIP, CROW WING COUNTY, MINNESOTA PETITION FOR AFTER-THE-FACT VARIANCE: ANDERSON, ADAM ALEXANDER: 4752 NOKA TRAIL, BRAINERD, MN 56401; LOCATED ON PT OF LOT 6 LYING S’LY OF FOL DESC LINE: COMM AT AN I/M AT SE COR OF SD LOT 6 THEN N 1D 0’ 44”E ASSM BEAR ALG E LINE OF SD LOT 6 DIST; UNORGANIZED/1ST ASSESSMENT, CROW WING COUNTY, MINNESOTA PETITION FOR CONDITIONAL USE PERMIT: FRANEY, ANDREW JAMES: 25184 BAYVIEW ROAD, DEERWOOD, MN 56444; LOCATED ON LOT 5 OF BAYVIEW PLAT; BAY LAKE TOWNSHIP, CROW WING COUNTY, MINNESOTA PETITION FOR A CONDITIONAL USE PERMIT AMENDMENT: EASA HOLDINGS LLC: 17300 GULL RIVER ROAD, BRAINERD, MN 56401; LOCATED ON NE1/4 OF SW1/4 SEC. 22, EXCEPT PART TO RICHARD & GERALDINE PAULSON, AND EXCEPT PART TO MICHAEL SCHLEGEL AS CONVEYED ON DOCUMENT; THAT PT OF THE NW1/4 OF SW1/4 SEC 22 LYING S’LY OF THE C/L OF PRIVATE RD THE C/L OF SD PRIVATE RD IS DESC AS FOL: COMM AT THE W QTR; SW1/4 OF SW1/4; SE1/4 OF SW1/4; UNORGANIZED/1ST ASSESSMENT, CROW WING COUNTY, MINNESOTA PETITION FOR PRELIMINARY PLAT: BUTTERNUT PROPERTIES LLC: 36463 BUTTERNUT POINT ROAD, PEQUOT LAKES, MN 56472; LOCATED ON LOTS 27, 28, 29, 30, 31 & ALSO THAT PORTION OF LAKESIDE AVENUE LYING BETWEEN LOTS 31 & 32, MORE FULLY DESCRIBED AS THAT PORTION OF…; IDEAL TOWNSHIP, CROW WING COUNTY, MINNESOTA JOBE, JOHN M & BERNADINE K: 11496 HALF MOON DRIVE, MERRIFIELD, MN 56465; LOCATED ON E. 300 FT OF GOV. LOT 5 SEC. 23, EXCEPTING THEREFROM, THE FOLLOWING; THE W. 100 FT OF THE E. 200 FT OF THE N. 423.69 FT OF THE S…; LAKE EDWARD TOWNSHIP, CROW WING COUNTY, MINNESOTA PETITION FOR LAND USE MAP AMENDMENT: ANDERSON, ADAM ALEXANDER: 4834 OJIBWA ROAD, BRAINERD, MN 56401; LOCATED ON PART OF GOV LOT 4 DESC AS FOL: COMM AT THE SE COROF SAID GOV LOT 4 THEN W ON THE S LINE THEREOF A DIST OF 1000.19 FT TO POINT OF BEG; UNORGANIZED/1ST ASSESSMENT, CROW WING COUNTY, MINNESOTA EASA HOLDINGS LLC: 17300 GULL RIVER ROAD, BRAINERD, MN 56401; LOCATED ON NE1/4 OF SW1/4 SEC. 22, EXCEPT PART TO RICHARD & GERALDINE PAULSON, AND EXCEPT PART TO MICHAEL SCHLEGEL AS CONVEYED ON DOCUMENT, SE1/4 OF SW1/4 and PT OF NW1/4 OF SE1/4 SEC 22 LYING S OF GULL RIVER EXC PT CONVEYED ON DOC #498665 & ALSO EXC PT OF NW1/4 OF SE1/4 LYING S OF GULL RIVER & E?LY OF FOL DESC LINE COMM AT NW COR; UNORGANIZED/1ST ASSESSMENT, CROW WING COUNTY, MINNESOTA HABIGHORST, MICHAEL D: 30416 STATE HWY 6, CROSBY, MN 56441 AND 21637 LARSON ROAD, CROSBY, MN 56441; LOCATED ON E1/2 OF NW1/4 OF SW1/4 EXC S 465 FT THEREOF. PT OF NWSW SHOWN AS PARCEL 242 ON MN DOT ROW PLAT 18-51; THE W 1/2 OF THE NW1/4 OF SW1/4 EXC THAT PT THERE OF DELINEATED AS PARCEL #242 ON MNDOT ROW PLAT #18-51 DOC #547357. SUBJ TO THE ROW; S 465 FT OF E1/2 OF NW1/4 OF SW1/4; AND W 1/2 OF SW1/4 OF SW1/4 (EXC HWY) & EXC PT SHOWN AS PARCEL 242 ON MN DOT ROW PLAT 18-51. SUBJ TO ESMNTS OF REC.; PERRY LAKE TOWNSHIP, CROW WING COUNTY, MINNESOTA PETERSON, JEROME R & KATHLEEN: COUNTY ROAD 1, PINE RIVER, MN 56474; LOCATED ON THAT PART OF NE1/4 OF SE1/4 SEC. 25 DESCRIBED AS FOLLOWS; COMM. AT THE NE CORNER OF SAID NESE OF SAID SEC. 25, THEN W. 23 RODS, 7 FT; TIMOTHY TOWNSHIP, CROW WING COUNTY, MINNESOTA CROW WING COUNTY PLANNING COMMISSION AND BOARD OF ADJUSTMENT (May 3, 2023) 220231