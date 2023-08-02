NOTICE OF HEARING Pursuant to Minnesota
NOTICE OF HEARING Pursuant to Minnesota Statutes Chapter 394, and the Crow Wing County Zoning Ordinance, you are hereby notified of public hearings on a land use application before the Crow Wing County Planning Commission/Board of Adjustment on August 17, 2023, beginning at 5:00PM in the Historic Court House, 3rd Floor, 326 Laurel Street, Brainerd MN 56401. These meetings will be conducted in a manner compliant with guidance issued by local, state, and federal governing authorities as related to the COVID-19 pandemic. Written comments regarding the following application will be accepted via mail or email any time prior to the August 17, 2023, Hearing. Any persons wishing to provide in-person Public Testimony will be allowed to do so at this Hearing. This Hearing will also be available to attend virtually via Microsoft Teams, to allow any virtual Public Testimony in addition to in-person Testimony. Comments may be submitted to Land Services, 322 Laurel St, Suite 15, Brainerd, MN 56401 or landservices@crowwing.us Any persons wishing to attend and/or provide testimony for the 08-17-2023 meeting via videoconference may join via Microsoft Teams with the following link: https://bit.ly/PCBOA or call +1 218-302-1725 and enter the Conference ID: 797 394 749# to attend and/or provide testimony via telephone. PETITION FOR VARIANCE: ANDERSON, AMY: XXX PEQUOT LAKES, MN 56472; LOCATED ON SOUTH HALF OF LOT 3 & LOT 2 OF CULLEN LAKE OUTING CLUB’S SUBDIVISION OF LOT 9; PELICAN TOWNSHIP, CROW WING COUNTY, MINNESOTA CIARDELLI, THEODORE J & KARI H: 10165 W CREE BAY CIR; LOCATED ON LOT 36 BLOCK 2 & LOT 35 BLOCK 2 OF CREE BAY ADDITION TO BREEZY POINT ESTATES; PELICAN TOWNSHIP, CROW WING COUNTY, MINNESOTA HOLTAN, KEITH & JANE MATTIES: 5780 BIRCHDALE ROAD, BRAINERD, MN 56401; LOCATED ON LOT 8 BLOCK 1 OF BIRCHDALE; UNORGANIZED/1ST ASSESSMENT, CROW WING COUNTY, MINNESOTA KIESEY, DEBORAH LIEDER: 10291 OSSAWINNAMAKEE ROAD, PEQUOT LAKES, MN 56472; LOCATED ON ALL THAT PT OF GL 1 DESC AS FOL: BEG AT THE SW COR OF GL1 SD SEC 35; THEN N 0D 9’ 43” W, ASSM/BEAR, ALG THE W LINE THEREOF 610.5FT; IDEAL TOWNSHIP, CROW WING COUNTY, MINNESOTA KIRSCH, MARK A & KIMBERLY R: 17937 BERNARD POINT, BRAINERD, MN 56401; LCOATED ON LOT 6 SUBJECT TO AN EASEMENT OF RECORD; UNORGANIZED/1ST ASSESSMENT, CROW WING COUNTY, MINNESOTA KREBSBACH, TIMOTHY D & KREBSBACH, ELIZABETH ANN-ANDERSON: 20791 DONALDSON ROAD, BRAINERD, MN 56401; LOCATED ON LOT 11 OF THE BEST PLACE; UNORGANIZED/1ST ASSESSMENT, CROW WING COUNTY, MINNESOTA LUECK, DANIEL L & LUCY K: 18255 STATE HIGHWAY 6, DEERWOOD, MN 56444; LOCATED ON SE1/4 OF NW1/4 OF SE1/4., THAT PART OF SAID SW1/4 OF NW1/4 OF SE1/4 DESCRIBED AS FOLLOWS; BEGINNING AT THE NE CORNER OF SAID SW1/4 OF NW1/4 OF SE1/4, NE1/4 OF NW1/4 OF SE1/4 AND S. 1/2 OF NW1/4 OF NW1/4 OF SE1/4 EXCEPT THAT PART OF NE1/4 OF NW1/4 OF SE1/4 SECTION 33 THAT LIES N’LY and S. 120 FT OF THE NE1/4 OF SE1/4 SEC. 33…; DEERWOOD TOWNSHIP, CROW WING COUNTY, MINNESOTA MAUS, DANIEL J: 19925 SEE GULL ROAD, BRAINERD, MN 56401; LOCATED ON LOT 12 OF SEE GULL RETREAT; UNORGANIZED/1ST ASSESSMENT, CROW WING COUNTY, MINNESOTA STOCKMAN, CAROLE A REV TRUST: 27543 SUNSET VALLEY ROAD, PEQUOT LAKES, MN 56472; LOCATED ON LOT 5 OF CULLEN LAKE OUTING CLUB’S SUBDIVISION OF LOT 9 PLAT; PELICAN TOWNSHIP, CROW WING COUNTY, MINNESOTA TOWNSHIP OF BAY LAKE: 13861 COUNTY ROAD 10, DEERWOOD, MN 56401; LOCATED ON W 330 FT OF S 264 FT OF SW 1/4 OF SE 1/4 (2-ACRES) BAY LAKE TOWN HALL. SUBJECT TO AN EASEMENT OF RECORD GRANTED TO CROW WING, BAY LAKE TOWNSHIP, CROW WING COUNTY, MINNESOTA PETITION FOR AN AFTER-THE-FACT VARIANCE: HOLTAN, KEITH & JANE MATTIES: 5780 BIRCHDALE ROAD, BRAINERD, MN 56401; LOCATED ON LOT 8 BLOCK 1 OF BIRCHDALE; UNORGANIZED/1ST ASSESSMENT, CROW WING COUNTY, MINNESOTA PETITION FOR A CONDITIONAL USE PERMIT: ANDERSON, MIKE: XXX BRAINERD, MN 56401; LOCATED ON THAT PT OF GL 3 & GL 8, SHOWN AS PARCEL 347A ON MNDOR ROW PLAT # 18-131 AS THE SAME IS ON FILE AND OF REC IN THE OFFICE OF THE CTY RECORDER IN AND FOR CWC, MN…; UNORGANIZED/1ST ASSESSMENT, CROW WING COUNTY, MINNESOTA PETITION FOR A PRELIMINARY PLAT ANDERSON, MIKE: XXX BRAINERD, MN 56401; LOCATED ON THAT PT OF GL 3 & GL 8, SHOWN AS PARCEL 347A ON MNDOR ROW PLAT # 18-131 AS THE SAME IS ON FILE AND OF REC IN THE OFFICE OF THE CTY RECORDER IN AND FOR CWC, MN…; UNORGANIZED/1ST ASSESSMENT, CROW WING COUNTY, MINNESOTA GRANT, CAROL M & HELEN C: XXX, PEQUOT LAKES, MN 56472: LCOATED ON THE N 200 FT OF THE S 500 FT OF GOV LOT 5 SEC 35…; JENKINS TOWNSHIP, CROW WING COUNTY, MINNESOTA LUECK, DANIEL L & LUCY K: 18255 STATE HIGHWAY 6, DEERWOOD, MN 56444; LOCATED ON SE1/4 OF NW1/4 OF SE1/4., THAT PART OF SAID SW1/4 OF NW1/4 OF SE1/4 DESCRIBED AS FOLLOWS; BEGINNING AT THE NE CORNER OF SAID SW1/4 OF NW1/4 OF SE1/4, NE1/4 OF NW1/4 OF SE1/4 AND S. 1/2 OF NW1/4 OF NW1/4 OF SE1/4 EXCEPT THAT PART OF NE1/4 OF NW1/4 OF SE1/4 SECTION 33 THAT LIES N’LY and S. 120 FT OF THE NE1/4 OF SE1/4 SEC. 33…; DEERWOOD TOWNSHIP, CROW WING COUNTY, MINNESOTA CROW WING COUNTY PLANNING COMMISSION AND BOARD OF ADJUSTMENT (Aug. 2, 2023) 246231