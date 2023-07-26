NOTICE The Planning Commission/Board of
NOTICE The Planning Commission/Board of Adjustment Members will be conducting on-site visits on August 03, 2023, for the August 17, 2023, Planning Commission/Board of Adjustment meetings. Board Members and staff will leave the Land Services Building at 8:30 AM utilizing a County Vehicle(s) or personal vehicles to travel to the property locations. Locations: ANDERSON, MIKE: XXX BRAINERD, MN 56401; LOCATED ON THAT PT OF GL 3 & GL 8, SHOWN AS PARCEL 347A ON MNDOR ROW PLAT # 18-131 AS THE SAME IS ON FILE AND OF REC IN THE OFFICE OF THE CTY RECORDER IN AND FOR CWC, MN…; UNORGANIZED/1ST ASSESSMENT, CROW WING COUNTY, MINNESOTA ANDERSON, AMY: XXX PEQUOT LAKES, MN 56472; LOCATED ON SOUTH HALF OF LOT 3 & LOT 2 OF CULLEN LAKE OUTING CLUB’S SUBDIVISION OF LOT 9; PELICAN TOWNSHIP, CROW WING COUNTY, MINNESOTA CIARDELLI, THEODORE J & KARI H: 10165 W CREE BAY CIR; LOCATED ON LOT 36 BLOCK 2 & LOT 35 BLOCK 2 OF CREE BAY ADDITION TO BREEZY POINT ESTATES; PELICAN TOWNSHIP, CROW WING COUNTY, MINNESOTA GRANT, CAROL M & HELEN C: XXX, PEQUOT LAKES, MN 56472: LCOATED ON THE N 200 FT OF THE S 500 FT OF GOV LOT 5 SEC 35…; JENKINS TOWNSHIP, CROW WING COUNTY, MINNESOTA HOLTAN, KEITH & JANE MATTIES: 5780 BIRCHDALE ROAD, BRAINERD, MN 56401; LOCATED ON LOT 8 BLOCK 1 OF BIRCHDALE; UNORGANIZED/1ST ASSESSMENT, CROW WING COUNTY, MINNESOTA KIESEY, DEBORAH LIEDER: 10291 OSSAWINNAMAKEE ROAD, PEQUOT LAKES, MN 56472; LOCATED ON ALL THAT PT OF GL 1 DESC AS FOL: BEG AT THE SW COR OF GL1 SD SEC 35; THEN N 0D 9’ 43” W, ASSM/BEAR, ALG THE W LINE THEREOF 610.5FT; IDEAL TOWNSHIP, CROW WING COUNTY, MINNESOTA KIRSCH, MARK A & KIMBERLY R: 17937 BERNARD POINT, BRAINERD, MN 56401; LCOATED ON LOT 6 SUBJECT TO AN EASEMENT OF RECORD; UNORGANIZED/1ST ASSESSMENT, CROW WING COUNTY, MINNESOTA KREBSBACH, TIMOTHY D & KREBSBACH, ELIZABETH ANN-ANDERSON: 20791 DONALDSON ROAD, BRAINERD, MN 56401; LOCATED ON LOT 11 OF THE BEST PLACE; UNORGANIZED/1ST ASSESSMENT, CROW WING COUNTY, MINNESOTA LUECK, DANIEL L & LUCY K: 18255 STATE HIGHWAY 6, DEERWOOD, MN 56444; LOCATED ON SE1/4 OF NW1/4 OF SE1/4., THAT PART OF SAID SW1/4 OF NW1/4 OF SE1/4 DESCRIBED AS FOLLOWS; BEGINNING AT THE NE CORNER OF SAID SW1/4 OF NW1/4 OF SE1/4, NE1/4 OF NW1/4 OF SE1/4 AND S. 1/2 OF NW1/4 OF NW1/4 OF SE1/4 EXCEPT THAT PART OF NE1/4 OF NW1/4 OF SE1/4 SECTION 33 THAT LIES N’LY and S. 120 FT OF THE NE1/4 OF SE1/4 SEC. 33…; DEERWOOD TOWNSHIP, CROW WING COUNTY, MINNESOTA MAUS, DANIEL J: 19925 SEE GULL ROAD, BRAINERD, MN 56401; LOCATED ON LOT 12 OF SEE GULL RETREAT; UNORGANIZED/1ST ASSESSMENT, CROW WING COUNTY, MINNESOTA TOWNSHIP OF BAY LAKE: 13861 COUNTY ROAD 10, DEERWOOD, MN 56401; LOCATED ON W 330 FT OF S 264 FT OF SW 1/4 OF SE 1/4 (2-ACRES) BAY LAKE TOWN HALL. SUBJECT TO AN EASEMENT OF RECORD GRANTED TO CROW WING, BAY LAKE TOWNSHIP, CROW WING COUNTY, MINNESOTA CROW WING COUNTY PLANNING COMMISSION AND BOARD OF ADJUSTMENT (July 26, 2023) 244233