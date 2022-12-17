(Published in the Brainerd Dispatch Dece
(Published in the Brainerd Dispatch December 17, 2022, 1t.) NOTICE OF ANNUAL ELECTION OF TOWNSHIP OFFICERS AND ANNUAL TOWN MEETING NOTICE IS GIVEN TO THE QUALIFIED VOTERS OF THE TOWNSHIP OF CROW WING, IN THE COUNTY OF CROW WING AND STATE OF MINNESOTA, THAT THE ANNUAL ELECTION OF OFFICERS AND ANNUAL TOWN MEETING WILL BE HELD ON TUESDAY’ MARCH 14, 2023. IN THE CASE OF INCLEMENT WEATHER, THE ELECTION AND MEETING MAY BE POSTPONED UNTIL THE THIRD TUESDAY IN MARCH. THE ANNUAL ELECTION OF TOWN OFFICERS POLLING HOURS WILL BE OPEN BETWEEN THE HOURS OF 2:00 PM AND 8:00 PM, AT WHICH TIME THE VOTERS WILL ELECT: OFFICE/TERM SUPERVISOR/THREE YEARS TREASURER/TWO YEARS THE BOARD OF CANVASS WILL MEET AT 8:15 PM TO CERTIFY THE ELECTION RESULTS. THE ANNUAL TOWN MEETING WILL COMMENCE AT 8:30 PM TO CONDUCT ALL NECESSARY BUSINESS PRESCRIBED BY LAW. THE ANNUAL ELECTION OF TOWN OFFTCERS AND ANNUAL TOWN MEETING WILL BE HELD AT THE FOLLOWING LOCATION: CROW WING TOWN HALL 6930 CUYUNA AVENUE BRAINERD, MN 56401 GIVEN UNDER MY HAND THIS 13TH DAY OF DECEMBER 2022. /s/ SUSAN KERN, CLERK TOWNSHIP OF CROW WING CROW WING COUNTY, MINNESOTA