Area Girls Tennis: WDC goes 2-1 in Osakis

OSAKIS โ€” The Wadena-Deer Creek Wolverines went 2-1 in the Osakis Quad Tuesday, Aug. 21.

The Wolverines used three different No. 1 doubles combinations with Anna Fiemeyer, Kylee Endres and Katie Fiemeyer to go 3-0 in that slot.

WDC knocked off Melrose and Morris each by the score of 4-3. The Wolverines lost to Osakis 5-2.

Osakis 5, WDC 2

WDC 4, Melrose 3

WDC 4, Morris 3

Singles

No. 1: Anna Fiemeyer 0-1/Kylee Endres 0-1/Charlie Synder 0-1

No. 2: Charlie Snyder 0-2/Claire Kapphahn 0-1

No. 3: Claire Kapphahn 1-1/Emma Weninger 0-1

No. 4: Ryann Schmidt 1-0/Genevieve Pinnella 0-1/Lydia Helmbrecht 1-0

Doubles

No. 1: Katie Fiemeyer-Kaylee Endres 1-0/Katie Fiemeyer-Anna Fiemeyer 1-0/Endres-Anna Fiemeyer 1-0

No. 2: Kelanie Oldakowski-Cadie Lesseberg 0-1/Oldakowski-Emma Weninger 1-0/Oldakowski-Schmidt 1-0

No. 3: Genevieve Pinnella-Chloe Lesseberg 0-1/Schmidt-Lesseberg 1-0/Lesseberg-Allison Westrum 1-0