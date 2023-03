Area Track and Field: Aitkin with 4 individual winners in Foley

FOLEY — Aitkin’s boys’ and girls’ teams both picked third-place finishes in the Braham Indoor Track and Field invite Saturday, March 25, at Foley.

Aitkin’s Tika May earned a win in the 55-meter hurdles while Emma Jacobson won the triple jump in 28-4.

On the boys side for the Gobblers, Mason Boyd won the triple jump with a jump of 37-5.5 and Isaiah Baker won the high jump in 5-8.

Aitkin boys scored an 88 for third place behind first place Pine City and second place Rush City. The girls scored 75 behind first place Pine City and second place Braham.

Boys team scores: 1-Pine City 137, 2-Rush City 95, 3-Aitkin 88, 4-East Central 62, 5-Braham 41, 6-Hinckley-Finlayson 32, 7-Ogilvie 29

55 hurdles: 1-N Anderson (RC) 7.86, 3-Camden Visnovec (A) 9.12

55 dash: 1-A Thole (RC) 7.02, 3-Jackson Cline (A) 7.04

200 dash: 1-A Thole (RC) 25.43, 6-Jack Burchett (A) 26.7, 7-Tyson Sjodin (A) 27.22

400 dash: 1-P. Gustafson (EC) 58.09

800 run: 1-B. Peetz (PC) 2.20, 6-Colter Popkes (A) 2:40.22

1600 run: 1-C Ausmus (PC) 5:06.9

4x200 relay: 1-Pine City 1:47.75 2-Aitkin (Jackson Cline, Braden Bartel-Wagner, Jack Burchett, Alex Palm) 1:48.49

4x400 relay: 1-Pine City 3:55.95, 3-Aitkin (Colter Popkes, Dion Migizii, Camden Visnovec, Tyler Franke) 4:32.96

4x800 relay: 1-Pine City 9:12.48 3-Aitkin (Clayton Purdy, Tyler Franke, Breckyn Wiliams, Dion Migizii) 10:50.30

SMR 800 relay: 1-Pine City 1:52.46 2-Aitkin (Alex Palm, Tyson Sjodin, Mason Boyd, Jackson Cline) 1:53.84

Shot put: 1-C Keranen (EC) 42, 5-Martin Henke (A) 35-5.25, 7-Ethan Kunz (A) 33-8.75

Long jump: 1-O. Dick (RC) 20-3.5 5-Isaiah Baker (A) 17-2, 6-Visnovec Camden (A) 16-2.35

Triple jump: 1-Mason Boyd (A) 37-5.5, 3-Isaiah Baker (A) 35-0.5, 4-Clayton Purdy (A) 33-2.25

High jump: 1-Isaiah Baker (A) 5-8, 6-Joseph Buisman (A) 5-2

Pole vault: 1-J Cacioppo (Br) 8-9, 6-Tyler Franke (A) 6-9

Girls team scores: 1-Pine City 128, 2-Braham 85, 3-Aitkin 75, 4-Hinckley-Finlayson 60, 5-Ogilvie 42, 6-Mille Lacs 37, 7-East Central 36, 8-Rush City 27

55 hurdles: 1-Tika May (A) 9.77, 2-Brita Westman (A) 10.11, 5-MacKenzie Hamilton (A) 11.28

55 dash: 1-C. Tevdt (HF) 7.57, 5-Teagan Piecek (A) 8.06

200 dash: 1-E. Doble (BR) 29.21, 3-Teagan Piecek (A) 29.63

400 dash: 1-C. Tvedt (HF) 1:05.0, 5-Kira Hamilton (A) 1:16.8, 6-Bela May (A) 1:18.25

800 dash: 1-H. Kuhnke (Br) 2:38.98

1600 run: 1-J. Keranen (EC) 5.55.0

4x200 relay: 1-Pine City 1:57.13, 5-Aitkin (Bella Henline, Brooke Lamke, Kaelynn Gruhlke, Melaina Collins) 2:12.12.

4x400 relay: 1-Braham 4:34.89, 3-Aitkin (Madison Hamilton, Kaelynn Gruhlke, Tallulah Houser, Kira Hamilton) 5:12.55

4x800 relay: 1-Pine City 11:18.87, 4-Aitkin (Mallory Leitinger, Josie Kostick, Mara Dox, Madelyn Strohmayer) 13:52.97

SMR 800 relay: 1-Braham 2:03.98, 3-Aitkin (Savannah Holm, MacKenzie Hamilton, Teagan Piecek, Grace Hanson) 2:20.62

Shot put: 1-L. Roubinek (PC) 34-1.5

Long jump: 1-A. Nehring (O) 13-11.5, 5-Emma Jacobson (A) 12-3

Triple jump: 1-Emma Jacobson (A) 28-4

High jump: 1-I. Olson (EC) 4-8, 5-Bela May (A) 4-2, 6-Tallulah Houser (A) 4-0