Area Track and Field: Pioneer girls net 7th place at state True Team

STILLWATER — Ashley Kimman won the 100-meter hurdles and Chlor Lochner won the 800 run in 22:22.34 to help the Pierz Pioneer girls place seventh in the Class 1A State True Team meet Saturday, May 20.

The Pioneers recorded 406 team points to get seventh. Kimman placed second in the 300 hurdles and the high jump. Lochner was eighth in the 400 dash for the Pioneers.

Girls team scores: 1-Luverne 551, GMLOKS 510, 3-Chatfield 473.5, 4-Minnewaska 459.5, 5-West Marshall 425, 6-LFCMC 415.5, 7-Pierz 406, 8-Holdingford 403, Paynesville 394, 10-JCC 379.5, 11-Barnesville 371.5, 12-HLWW

100 hurdles: 1-Ashley Kimman (Prz) 15.44, 16-Alexys Hanneken (Prz) 18.14

300 hurdles: 1-Hannah Pederson (WM) 48.15, 2-Kimman 48.43, 19-Evalie Gall (Prz) 52.89

100 dash: 1-Anika Reiland (GMLOK) 12.43, 14-Claire Gruber (Prz) 13.56, 24-Maddie Lochner (Prz) 13.95

200 dash: 1-Reiland 25.98, 12-Gruber 28.28, 17-Mahalia Algarin (Prz) 28.54

400 dash: 1-McKenzie Luetmer (M) 59.14, 8-Chloe Lochner (Prz) 1:03.08, 16-Sophia Leidenfrost (Prz) 1:05.86

800 run: 1-Chloe Lochner 2:22.34, 11-Leidenfrost 2:35.63

1600 run: 1-Jenna DeBates (L) 5:13.89, 14-Carissa Andres (Prz) 5:50.91, 18-Quinn Gruber (Prz) 6:01.97

3200 run: 1-Madison LeSage (HLWW) 11:42.43, 13-Andres 12:59.14, 16-Emma Kowalczyk (Prz) 13:12.28

4x100 relay: 1-Chatfield 51.41, 6-Pierz 53.29

4x200 relay: 1-Chatfield 1:47.37, 3-Pierz 1:51.73

4x400 relay: 1-GMLOKS 4:16.19, 4-Pierz 4:19.18

4x800 relay: 1-Minnewaska 10:10.11, 9-Pierz 10:48.87

Shot put: 1-Jocelyn Hart (L) 41-1.75, 11-Allison Skiba (Prz) 30-7.25, 22-Beverly Rentz (Prz) 28-2.5

Discus: 1-Jadyn Hart (L) 123-10, 12-Payton Stangl (Prz) 86-11, 21-Skiba 79-10

Long jump: 1-Chantle Reiland (GMLOKS) 16-10.25, 8-Kimman 15-7.75, 16-Maddie Lochner 14-9

Triple jump: 1-Pederson 33-9, 16-Maddie Lochner 31-1.5, 24-Kara Bakke 29-3.5

High jump: 1-Elizabeth Wagner (L) 5-0, 2-Kimman 5-0, 23-Bakke 4-2