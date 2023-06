Area Track and Field: Rangers advance 12 to state

DULUTH — Jordan Mount won the long and triple jumps Thursday, June 1, in the Section 7-1A finals and helped two Crosby-Ironton relays advance to state as the Rangers will be sending 12 athletes to the Class 1A state meet.

Mount won the long jump with a 21-foot-8.5 effort and then captured the triple jump with a 41-6.25 mark. Aitkin’s Mason Boyd finished second to also advance.

C-I’s Joseph Ringhand won the 800 with a 2:01.95. He also teamed with Mount, Noah Larson and Tobias Jacobson to finish second in the 4x400 relay.

John Paul Fitzpatrick finished second in the pole vault and teamed with Larson, Mount and Evan Rydberg to advance to state in the 4x200 relay, which finished second in 1:33.17.

The top two individuals and relays advance to state.

ADVERTISEMENT

On the girls’ side, C-I’s Lucy Lewandowski won the pole vault with a 10-0 effort. Sammie Hachey finished second in the long jump to advance.

C-I’s 4x800 relay of Margaret Ringhand, Maria Ringhand, Ruby Westin and Anna Westin finished second to also advance.

Aitkin’s Tika May placed second in the 300 hurdles to advance to the state meet.

Boys team scores: 1-Esko 90.5, 2-Crosby-Ironton 80.5, 3-Mesabi East 61, 4-Two Harbors 58, 5-Moose Lake-Willow River 55, 6-Deer River/Northland 48.5, 7-Cromwell-Wright 47, 8-Greenway/Nashwauk-Keewatin 41, 9-Barnum 33, 10-Chisholm 31.5, 11-International Falls 25, 12-Aitkin 22, 13-Carlton-Wrenshall 20, 14-Cook County 16, 15-South Ridge/Cherry 15, 16-Mountain Iron-Buhl 14, 17-McGregor 12, 18t-Lakeview Christian Academy 9, 18t-Bigfork 9, 20-Silver Bay 7, 21-Ely 6, 22-Duluth Marshall 1

110 hurdles: 1-Carter Zezulka (Esko) 16.23, 7-Camden Visnovec (Aitkin) 17.38, 8-Elio Mendoza (CI) 19.03

300 hurdles: 1-Armando Sala (Deer River) 41.67, 8-Alex Palm (Aitkin) 45.51, 11-Elio Mendoza (CI) 46.49, 12-Camden Visnovec (Aitkin) 47.82

100 dash: 1-Jacob Carpenter (Silver Bay) 11.77

200 dash: 1-Tate Nelson (Two Harbors) 22.94, 10-Evan Rydbeg (CI) 24.87

400 dash: 1-Roma Jacques (Cromwell) 51.28, 5-Noah Larson (CI) 53.43, 12-Oliver Toftness (CI) 56.16

800 run: 1-Joseph Ringhand (CI) 2:01.95

1600 run: 1-Ian Thorpe (Two Harbors) 4:33.24

3200 run: 1-Noah Foster (Cromwell) 9:42.65

4x100 relay: 1-Moose Lake-Willow 44.19

4x200 relay: 1-Mesabi East 1;32.68, 2-Crosby-Ironton (Evan Rydberg, Noah Larson, Jordan Mount, John Paul Fitzpatrick) 1:33.17, 4-Aiktin (Jackson Cline, Jack Burchett, Jack Grell, Alex Palm) 1:36.31

4x400 relay: 1-Cromwell 3:28.85, 2-Crosby-Ironton (Noah Larson, Tobias Jacobson, Joseph Ringhand, Jordan Mount) 3:32.25

4x800 relay: 1-Cromwell 8:13.82

Shot put: 1-Wyatt Hudspith (Esko) 49-11.25, 4-Dylan Klancher (CI) 46-1.25, 7-Ethan Kunz (Aitkin) 40-1.25

Discus: 1-Wyatt Hudspith (Esko) 141-5, 3-Dylan Klancher (CI) 129-11, 7-Martin Henke (Aitkin) 109-7

Long jump: 1-Jordan Mount (CI) 21-8.5

Triple jump: 1-Jordan Mount (CI) 41-6.25, 2-Mason Boyd (Aitkin) 41-5, 7-Isaiah Baker (Aitkin) 40-2

High jump: 1-Charlie Thom (Chisholm) 6-0, 4-Noah Larson (CI) 5-10, 10-Isaiah Baker (Aitkin) 5-6

Pole vault: 1-Jackson Thompson (ML-WR) 13-0, 2-John Paul Fitzpatrick (CI) 12-0, 3t-Oliver Toftness (CI) 11-0, 9-Tyler Franke (Aitkin) 9-0

Girls team scores: 1-Two Harbors 97.5, 2-International Falls 79.5, 3-Esko 67, 4-Greenway/Nashwauk-Keewatin 54, 5-Crosby-Ironton 43, 6-McGregor 31, 7-Silver Bay 30, 8-Moose Lake-Willow River 29.5, 9t-Cromwell-Wright 27, 9t-Ely 27, 11-Aitkin 26.5, 12-Chisholm 26, 13-Mesabi East 25, 14t-Barnum 19, 14t-Mountain Iron-Buhl 19, 16-South Ridge/Cherry 18, 17-Lakeview Christian Academy 12, 18-Deer River/Northland 11.5, 19-Carlton-Wrenshall 10, 20-Duluth Marshall 6, 21-Bigfork 3.5, 22-Cook County 1

100 hurdles: 1-Olivia Thostenson (International Falls) 16.11, 4-Tika May (Aitkin) 17.56

300 hurdles: 1-Abbigail Hut (International Falls) 47.99, 2-Tika May (Aitkin) 49.58

100 dash: 1-Mary Verstee (International Falls) 12.9

200 dash: 1-Emma Warner (McGregor) 26.32, 9-Teagan Piecek (Aitkin) 28.13

400 dash: 1-Trinity Gidd (Two Harbors) 57.5

800 run: 1-Sophia Blanck (Silver Bay) 2:21.73, 6-Margaret Ringhand 2:36.04, 7-Madeline Lacerte (CI) 2:36.83

1600 run: 1-Liz Nelson (Mountain Iron-Buhl) 5:28.28, 7-Anna Westin (CI) 6:-04.42

3200 run: 1-Abigail Hut (International Falls) 12:07.92, 7-Gabby Rosecrans (CI) 13:17.02, 11-Molly Franke (Aitkin) 14:15.12

4x100 relay: 1-Esko 51.45, 6-Aitkin 53.01

4x200 relay: 1-Two Harbors 1:45.56

4x400 relay: 1-Two Harbors 4:07.26

4x800 relay: 1-Two Harbors 9:54.6, 2-Crosby-Ironton (Margaret Ringhand, Maria Ringhand, Ruby Westin, Anna Westin) 10:15.8

Shot put: 1-Emmalee Oviatt (Greenway) 36-3.5

Discus: 1-Kaylin Visser (Ely) 105-5

Long jump: 1-Kaitlyn McCo (Esko) 17-0.75, 2-Sammie Hachey (CI) 16-1.75, 13-Margaret Silgen (CI) 14-0.75

Triple jump: 1-Abbigail Hutchinson (International Falls) 33-4, 3-Margaret Silgen (CI) 33-2.75, 4-Emma Jacobson (Aitkin) 32-11, 12-Caitlin Armbrust (CI) 29-6.5

High jump: 1-Kaitaia Klem (South Ridge) 5-2, 10-Mariah Fitzpatrick (CI) 4-4, 10-Grace Larson (CI) 4-4

Pole vault: 1-Lucy Lewandowski (CI) 10-0, 3-Sydney Jones (CI) 9-0, 5-Madelyn Strohmayer (Aitkin) 7-0, 11-Mallory Leitinger (Aitkin) 6-6

Next: Class 1A State Meet at St. Michael-Albertville 3:30 p.m. Thursday, June 8.

Section 6-1A

PELICAN RAPIDS — Remington Converse won the 100- and 200-meter dashes and helped the Staples-Motley Cardinals 4x100 relay to first Thursday, June 1, during the Section 6-1A meet.

Converse won the 100 dash in 11.43 and the 200 dash in 22.84. Also advancing to state for Staples-Motley is Austin Weite in the 100 dash, Hunter Miller in the high jump, Audrey Brownell and Kyanna Burton in the 3200 and the Cardinals girls’ 4x800 relay.

Pillager’s 4x100 girls' relay placed first. The team of Jessa Kimman, Violet Metz, Alivia Brown and Grace Grimsley posted a 51.33. Metz also won the 100 dash and Kimman placed second in the 100 hurdles to advance to state.

Bertha-Hewitt/Verndale will be sending Brady Rach in the 3200 and the boys’ 4x800 relay team.

ADVERTISEMENT

Wadena-Deer Creek is sending Lyrik Haug to state in the high jump along with Amber Collins in the 400 dash.

The top two finishers and top two relays in each event qualify for next week’s state meet.

Boys team scores: 1-Perham 112, 2-Staples-Motley 81, 3-Pelican Rapids 78, 4-Osakis 73.5, 5-Bertha-Hewitt/Verndale 53, 6-Parkers Prairie 42, 7-Browerville 34, 8-Wadena-Deer Creek 28, 9-Barnesville 27, 10-Border West 25, 11-Ottertail Central 23.5, 12t-Frazee 23, 12t-West Central 23, 14t-Pillager 19, 14t-Long Prairie-Grey Eagle 19, 16-Rothsay 15, 17t-Breckenridge 10, 17t-United North Central 10, 19t-Ashby-Brandon-Evansville 8, 19t-Hillcrest Lutheran Academy 8, 21-Pine River-Backus 3

110 hurdles: 1-Stewart Jones (Osakis) 16.07, 7-Noah Larson (SM) 17.83, 8-Tyce Russel (BHV) 17.89, 11-Ethan Snorek (BHV) 19.17

300 hurdles: 1-Jones 41.45, 6-Russel 43.89

100 dash: 1-Remington Converse (SM) 11.43, 2-Austin Weite (SM) 11.58, 3-Malachi Ervasti (BHV) 11.72

200 dash: 1-Converse 22.84, 4-Weite 23.56, 9-Ervasti 24.76

400 dash: 1-Braden Bredman (Barnesville) 51.84, 6-Jacob Schnoor (PRB) 53.83, 7-Dawson Weinhandl (Pillager) 53.96

800 run: 1-Micah Thompson (Perham) 1:58.55, 4-Preston Miller (BHV) 2:03.48, 5-Logan Robben (SM) 2:04.0, 7-Braden Hoffer (Pillager) 2:05.43, 8-Grant Nelson (WDC) 2:07.8

1600 run: 1-Bjorn Anderson (Perham) 4:26.0, 4-Lane Hoefs (WDC) 4:49.51, 9-Gunnar Barthel (BHV) 5:06.46, 10-Gavin Brown (BHV) 5:07.46

3200 run: 1-Anderson 9:50.49, 2-Brady Rach (BHV) 9:57.49, 3-Zane Guderjahn (BHV) 9:59.66, 6-Issiah Tabatt (SM) 10:37.33, 9-Henry Lockwood (BHV) 11:11.39

4x100 relay: 1-Perham 43.90, 2-Staples-Motley (Weite, Avandre Brandt, Hunter Miller, Converse) 43.99, 6-Bertha-Hewitt/Verndale (Russel, Zach Baumgartner, Michael Uselman, Ervasti) 46.02

4x200 relay: 1-Perham 1:32.45, 3-Pillager (Chase Mannie, Brayton Kriegl, DJ Reynolds, Dawson Weinhandl) 1:36.06, 5-Wadena-Deer Creek (Tayton Lehmann, Micah Segovia, Lyrik Haug, Emonie Hammond) 1:38.49

4x400 relay: 1-Perham 3:27.28, 3-Bertha-Hewitt/Verndale (Michael Uselman, Zach Baumgartner, Preston Miller, Brady Rach) 3:47.37, 6-Pillager (Braden Hoffer, Brayton Kriegl, Justin Anderson, Dawson Weinhandl) 3:41.69, 7-Wadena-Deer Creek (Lyrik Haug, Lane Hoefs, Nate Heppner, Grant Nelson) 3:43.95

4x800 relay: 1-Bertha-Hewitt/Verndale (Zach Baumgartner, Preston Miller, Zane Guderjahn, Brady Rach) 8:09.01, 3-Staples-Motley (Odin Trif, Dillan Robben, Isaiah Tabatt, Logan Robben) 8:46.17, 6-Pillager (Tyson Decker, Jakeb Hooge, Chris Bock, Braden Hoffer) 9:08.56

Shot put: 1-McCarter Kirksey (Osakis) 45-9, 5-Asher Scull (Pillager) 39-10.5

Discus: 1-Justin Jacobson (Pelican Rapids) 160-11, 9-Steven Petrich (SM) 103-2.5

Long jump: 1-Jones (Osakis) 20-11, 4-Lyric Haug (WDC) 20-4, 6-Emonie Hammond (WDC) 19-11

Triple jump: 1-Joseph Nedoroscik (Browerville) 44-1.5, 2-Sawyer Ferdon (SM) 42-7, 7-Zach Baumgartner (BHV) 39-10

High jump: 1-Hunter Miller (SM) 6-4, 2-Lyric Haug (WDC) 6-4, 8-Avandre Brandt (SM0 6-10

Pole vault: 1-Brady Crabtree (Frazee) 12-11, 4-Turner Beachy (SM) 11-11

Girls team scores: 1-Perham 120.5, 2-Frazee 64, 3-Pelican Rapids 59, 4t-Osakis 56.5, 4t-Pillager 56.5, 6-Barnesville 50, 7-Ottertail Central 44, 8-Wadena-Deer Creek 42, 9-Staples-Motley 40, 10-Border West 32, 11-Asbhy-Brandon-Evansville 26, 12-Bertha-Hewitt/Verndale 22, 13-Long Prairie-Grey Eagle 21, 14-Browerville 16.5, 15-New York Mills 16, 16-Breckenridge 13, 17-United North Central 12, 18-West Central 11, 19-Pine River-Backus 6, 20-Hillcrest Lutheran Academy 5, 21-Rothsay 3

100 hurdles: 1-Lauryn Rustad (Perham) 15.31, 2-Jessa Kimman (Pillager) 15.92, 7-Michaela Barthel (BHV) 17.72, 8-Jayce Kobliska (SM) 17.8, 9-Grace Grimsley (Pill) 17.86

300 hurdles: 1-Lucea Wales (Ashby) 45.66, 3-Kimman 47.87, 4-Violette Metz (Pillager48.8

100 dash: 1-Violette Metz (Pillager) 12.9, 3-Layla Sharp (WDC) 13.22, 4-Alivia Brown (Pillager) 13.43, 8-Olivia Stanley (BHV) 13.75

200 dash: 1-Wales 26.61, 5-Alivia Brown (Pillager) 27.72, 8-Sharp 28.05

400 dash: 1-Amber Collins (WDC) 1:00.55, 6-Sophie Schlosser (SM) 1:03.19, 8-Emma Schmitz (WDC) 1:04.84

800 run: 1-Jada Goeson (New York Mills) 2:20.95, 5-Britta Sweeney (WDC) 2:27.36, 6-Ashley Robben (SM) 2;27.93, 7-Mia Arroyo (BHV) 2:30.35

1600 run: 1-Lindsey Rotz (Barnesville) 5:18.54, 4-Kendra Miller (BHV) 5:44.76

3200 run: 1-Audrey Brownell (SM) 11:25.01, 2-Kyanna Burton (SM) 11:27.11, 7-Bella Hines (SM) 12:42.21, 9-Noelle Spicer (WDC0 12:56.93

4x100 relay: 1-Pillager (Kimman, Alivia Brown, Grimsley, Metz) 51.33, 5-Pine River-Backus (Ella Dahl, Arya Compton, Ashley Crawford, Alaura Dahl) 53.6, 6-Wadena-Deer Creek (Layla Sharp, Lydia Oldakowski, Rayna Udy, Kiyanne Maxwell) 53.87

4x200 relay: 1-Perham 1:46.75, 7-Bertha-Hewitt/Verndale (Grace Radniecki, Rochelle Dean, Kendra Captain, Aubrey Hess) 1:53.7

4x400 relay: 1-Frazee 4:07.43, 3-Wadena-Deer Creek (Britta Sweeney, Ally Pavek, Emma Schmitz, Amber Collins) 4:12.75, 6-Staples-Motley (Aften Robinson, Jayce Koliska, Sophie Schlosser, Ashley Robben) 4:18.91, 7-Bertha-Hewitt/Verndale (Olivia Stanley, Rochelle Dean, Mia Arroyo, Kendra Miller) 4:22.30

4x800 relay: 1-Staples-Motley (Aften Robinson, Ashley Robben, Kyanna Burton, Audrey Brownell) 9:54.87, 2-Bertha-Hewitt/Verndale (Olivia Stanley, Mia Arroyo, Rochelle Dean, Kendra Miller) 10:02.67, 3-Wadena-Deer Creek (Britta Sweeney, Ally Pavek, Noelle Spicer, Amber Collins) 10:12.48, 6-Pillager (Zoe Adams, Alainna Dobson, Elsie Turner, Khloe VanVickle) 10:49.04

Shot put: 1-Kiley Kranz (Osakis) 39-3, 9-Ellie Hale (WDC) 31-7.25

Discus: 1-Kranz 114-7.5, 6-Hale 92-2

Long jump: 1-Jaden Hackel (Perham) 16-8.5, 7-Alaura Dahl (PRB) 15-10.5, 10-Kimman (Pillager) 15-4.25

Triple jump: 1-Hackel 36-3, 11-Grace Grimsley (Pillager) 32-5.5

High jump: 1- Grace Backstrom (Pelican Rapids) 5-2, 10-Grace Grimsley (Pillager) 4-8

Pole vault: 1-Gracie Morris (Perham) 10-8, 4-Tahlila Craft (Pillager) 8-8