Area Wrestling: Pierz collects 3 blowout wins

CLOQUET — Carter Young finished 3-0 with two pins to help the Pierz Pioneers defeat Cloquet-Esko-Carlton 69-9, Rush City/Braham 62-8 and Rock Ridge 61-6 Tuesday, Feb. 7.

Wyatt Dingmann and Derek Stangl finished 3-0 with one pin and Kyle Stangl, Chase Becker, Jack Byker and Jayden Zajac each went 3-0 for the Pioneers.

Cash Fussy and Derrick Przybilla finished 2-0 for Pierz

Pierz 69, Cloquet 9

Pierz 62, Ruch City/Braham 8

Pierz 61, Rock Ridge 6

106: Kyle Stangl 3-0

113: Link Toops 1-1

120: Carter Young 2-0, Cash Fussy 1-0

126: Liam Hennessy 1-0, Young 1-0, Fussy 1-0

132: Derek Stangl 3-0

138: Chase Becker 3-0

145: Derrick Przybilla 2-0, Brayden Melby 1-0

152: Jacob LeBlanc 2-1

160: Jayden Zajac 3-0

170: Caleb Koch 2-1

182: Nathan Nash 1-1, Bradley Tanner 1-0

195: Tanner 1-1, Nash 1-0

220: Wyatt Dingmann 3-0

285: Jack Byker 3-0

Overall: Prz 15-3. Next: Pierz hosts Royalton 6 p.m. Thursday, Feb. 9.

W-DC splits

WADENA — Jaydyn Kenney and Matthew Wegscheid each went 2-0 with two pins for the Wadena-Deer Creek Wolverines who defeated Fergus Falls 56-21 and lost to Pelican Rapids 43-36 Tuesday, Feb. 7.

Koby Endres went 2-0 with one pin and a forfeit victory for W-DC.

Pelican Rapids 43, WDC 36

WDC 56, Fergus Falls 21

106: Logan Seelhammer 1-1

113: Gage Mallak 1-1

120: James Seelhammer 1-1

126: Dayton Putnam 0-1

132: Gideon Pinnella 1-1

138: Jaydyn Kenney 2-0

145: Kylan Bening 0-2

152: Eli Benning 1-1

160: Ettore Pinnella 1-1

170: Grant Seelhammer 1-1

182: Brandon Wheeler 1-1

195: Koby Endres 1-0 p, Dinico Polan 1-0

220: Endres 1-0

285: Matthew Wegscheid 2-0

Overall: WDC 4-16. Next: Wadena-Deer Creek in Section 6-1A Team Tournament TBA.

Mora 52, Little Falls 19

MORA — Ethan Zellers and Hank LeClair each won by pin for the Little Falls Flyers in a 52-19 Granite Ridge Conference loss to Class 2A’s eighth-ranked Mora Mustangs Tuesday, Feb. 7.

Mason Rausch won by major decision and Ryan Kloecki added a 12-8 decision for Little Falls.

Mora 52, Little Falls 19

106: Stratton Nelson (M) dec. Leighton Odegard 4-2

113: Ethan Zellers (LF) pinned Noa Houglum 2:54

120: Mason Nelson (M) pinned Cassidy Okerman 0:35

126: Mason Rausch (LF) major dec. Cooper Sjodin 11-1

132: Nathan Nelson (M) pinned Joey Wilczek 4:23

138: Carter Gmahl (M) pinned Alex Rudenick 0:55

145: Brock Folkema (M) pinned Michael Do 0:04

152: Avery Nelson (M) dec. Beau Robinson 8-3

160: Connor Gmahl (M) pinned Hunter Ramsdell 0:48

170: Ryan Kloeckl (LF) dec. Tucker Hass 12-8

182: Jared Yates (M) pinned Chaston Gwost 1:47

195: Hank LeClair (LF) pinned Brock Peterson 2:35

220: Dyllon Adams (M) major dec. Alexander Schmitz 11-2

285: Ben Everson (M) pinned Sam Primus 1:42