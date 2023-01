Area Wrestling: Pierz wins 2 at home

PIERZ — Cash Fussy and Jacob LeBlanc recorded two wins via pin as the Pierz Pioneers swept their triangular, defeating Eden Valley-Watkins 54-19 and Alexandria 48-27 Thursday, Jan. 12.

Carter Young, Derek Stangl, Chase Becker, Jayden Zajac and Caleb Koch all were 2-0 as Pierz improved to 8-0.

Pierz 54, Eden Valley-Watkins 19

Pierz 48, Alexandria 27

106: Kyle Stangl 1-1

113: Carter Young 2-0

120: Cash Fussy 2-0

126: Liam Hennessy 1-1

132: Derek Stangl 2-0

138: Chase Becker 1-0, Brayden Melby 1-0

145: Chase Becker 1-0, Brayden Melby 0-1

152: Jacob LeBlanc 2-0

160: Jayden Zajac 2-0

170: Bradley Tanner 0-2

182: Caleb Koch 2-0

195: Open

220: Jack Byker 0-1, Nathan Nash 1-0

285: Wyatt Dingmann 1-1

Overall: Prz 8-0. Next: Pierz at Paynesville 2 p.m. Friday, Jan. 13.

Little Falls splits

COLD SPRING — Mason Rausch, Noah Cameron and Hank LeClair all finished 2-0 with one pin as the Little Falls Flyers split at the Rocori triangular, defeating the Albany Huskies 59-12 and losing 39-27 to the Rocori Spartans Thursday, Jan. 12.

Ryan Kloeckl and Aiden Nordley each picked up two wins for the Flyers who moved to 6-4 this season.

ADVERTISEMENT

Rocori 37, Little Falls 29

Little Falls 59, Albany 12

106: Ryan Vogt 1-1

113: Ethan Zellers 0-2

120: Cassidy Okerman 1-1

126: Mason Rausch 2-0 p

132: Joey Wilczek 1-1

138: Alex Rudenick 1-0, Noah Cameron 1-0

145: Noah Cameron 1-0, Conner Senart 0-1

152: Wyatt Baum 0-2

160: Hunter Ramsdell 1-1

170: Ryan Kloeckl 2-0

182: Ivan Petrich 1-1

195: Hank LeClair 2-0 p

220: Sam Primus 0-1, Alexander Schmitz 1-0

285: Aiden Nordley 2-0

Overall: LF 6-4. Next: Little Falls at Foley 6 p.m. Thursday, Jan. 19.

PL/PRB wins 3

FOLEY — The Pequot Lakes/Pine River-Backus Road Crew improved to 16-0 as they defeated Foley 39-27, Zimmerman 84-0 and Milaca 49-20 Thursday, Jan. 12.

Trevor Holmberg, Parker Zutter, Easton Miller, Brady Ruhl, Chance Abraham, Trey Tuchtenhagen and Corbin Knapp all finished 3-0 for the Road Crew.

PL/PRB 39, Foley 27

PL/PRB 84, Zimmerman 0

PL/PRB 49, Milaca 20

106: Trevor Holmberg 3-0

113: Parker Zutter 3-0

120: Easton Miller 2-0

126: Tayten Mick 1-0, Miller 1-0, Owen Dabill 1-0

132: Caleb Swenson 1-0 p, Sean Kilpatrick 1-1

138: Sean Kilpatrick 1-0, Shaunn Reyes 1-0, Swenson 0-1

145: Shaunn Reyes 0-1, Brady Ruhl 2-0

152: Brady Ruhl 1-0, Chance Abraham 2-0

160: Chance Abraham 1-0, Grant Thompson 1-1

170: Paxton Goddard 1-2

182: Trey Tuchtenhagen 3-0

195: Corbin Knapp 1-0, Karmin Hulke 1-1

220: Kamrin Hulke 0-1, Knapp 2-0

285: Riley Peters 2-1