Girls Basketball: Lakers down Warriors

BRAINERD — Mya Tautges scored 10 points for the Brainerd Warriors in their 44-39 loss to the Detroit Lakes Lakers Saturday, Jan. 14.

Karley Dunham added eight points and AJ Johnson seven for the 4-7 Warriors.

Detroit Lakes 25 19 — 44

Brainerd 17 22 — 39

DETROIT LAKES

Abigail Larson 13, Helena Daggett 4, Ella Okeson 1, Karlee Mace 5, Grace Gunderson 10, Gabriella Bettcher 7, Ellie Lunde 4. FG 13-39 (33%), FT 17-30 (57%). 3-point 1-8 (13%).

BRAINERD