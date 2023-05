Track and Field: Stark stays fast at Sauk Rapids

SAUK RAPIDS — Brainerd’s Brandon Stark took first in the 200-meter and 400-meter dashes for the Warriors in the three-team Sauk Rapids meet Tuesday, May 16.

Stark ran the 200 dash in 22.89 and the 400 dash in 50.65 to help the Warriors place second as a team.

Dylan Gross won the shot put with a 56-foot-11.5 throw and Ty Nelson won the triple jump in 40-1.5.

On the girls side, Brenna Deason won the pole vault for the Warriors in 11-0 as they finished third as a team. Lauren Castle won the triple jump in 31-7 as well.

The varsity girls’ runners rested in preparation for the State True Team Meet which is Friday, May 19, in Stillwater.

Boys team scores: 1-Cambridge-Isanti 104, 2-Brainerd 49.5, 3-Sauk Rapids 31

110 hurdles: 1-Blake Vesselman (CI) 16.04, 9-Preston Miller (B) 19.24, 10-Kyle Peterson (B) 20.04, 11-Kaiden Raske (B) 21.34

300 hurdles: 1-Josh Foley (CI) 41.77, 6-David Herath (B) 45.95, 8-Kyle Peterson (B) 46.25, 9-Preston Miller (B) 46.90

100 dash: 1-Dwayne Peterson (CI) 11.40, 3-Dylan Gross (B) 11.64, 4-Charlie Pikula (B) 11.84, 8-Jake Merseth (B) 12.04

200 dash: 1-Brandon Stark (B) 22.89, 5-Charlie Pikula (B) 24.20, 7-Austin Asher (B) 24.41

400 dash: 1-Brandon Stark (B) 50.65, 7-Grant Johnson (B) 55.5, 12-Sean Engelgstad (B) 57.37

800 run: 1-Kobe Karels (CI) 2:05.57, 2-Nolan Thiesse (B) 2:05.69, 5-Ben Stadum (B) 2:12.36, 8-Leif Hoffman (B) 2:15.71

1600 run: 1-Alex Ostendorf (SR) 4:46.46, 2-Ben Stadum (B) 4:52.60, 3-Leif Hoffman (B) 4:53.7, 6-Gabe Hallgren (B) 5:12.29

3200 run: 1-Jonas Kennedy (CI) 10:18.2, 3-Weston Thiesse (B) 11:20.25

4x100 relay: 1-Brainerd 45.34

4x200 relay: 1-Cambridge-Isanti 1:32.54, 2-Brainerd 1:37.31, 4-Brainerd 1:43.87

4x400 relay: 1-Cambridge-Isanti 3:33.74, 3-Brainerd 3:49.87, 4-Brainerd 3:51.94

4x800 relay: 1-Cambridge Isanti 8:55.64, 2-Brainerd 9:08.84

Shot put: 1-Gross 56-11.5, 4-Daxum Hastins (B) 39-10, 8-Matt Lekatz (B) 36-6

Discus: 1-John Ziebarth (CI) 147-7, 2-Gross 137-2, 5-Lekatz 104-6, 15-Daxum 88-0

Long jump: 1-Kobe Karels (CI) 19-1.5, 4-Merseth 17-11.75, 6-Cole Fjeld (B) 17-6.5, 10-Preston Miller (B) 16-6

Triple jump: 1-Ty Nelson (B) 40-1.5, 6-Fjeld 36-6, 8-Alex Lelwica (B) 36-3.5

High jump: 1-Spencer Ackerman (SR) 5-8, 4-Joe Smith (B) 5-6, 5-Kaden Schilling (B) 5-4

Pole vault: 1-Micah Wilson (CI) 13-6, 8-Smith 10-6

Girls team scores: 1-Cambridge-Isanti 103, 2-Sauk Rapids 47, 3-Brainerd 35

100 hurdles: 1-Delia Gustofson (SR) 17.04, 5-Matia Bruggeman (B) 18.14, 9-Meghan Wirtz (B) 19.84, 10-Autumn Schiller (B) 19.94

300 hurdles: 1-Kylee Greener (SR) 51.61, 3-Matia Bruggeman (B) 53.32, 9-Austin Schiller (B) 58.14

100 dash: 1-Anika Larson (CI) 12.34, 7-Abigail Tanner 14.04, 10-Kara Schlegel 14.44, 10-Alison Bachman 14.44

200 dash: 1-Audrey Herbst (CI) 27.90, 2-Payton Miller (B) 28.80, 3-Semme Hiltner (B) 28.86, 6-Julia Phillips (B) 30.10

400 dash: 1-Adelin Martel (CI) 1:05.29, 4-Elizabeth Rademacher 1:08.43, 6-Bridget Wells 1:09.98, 10-Anja Storbakken 1:14.16

800 run: 1-Sienna Petermeier (SR) 2:37.08, 2-Scarlett Anderson (B) 2:43.61, 7-Ashtyn Kubista (B) 2:49.23, 8-Ella Ostrowski (B) 2:56.0

1600 run: 1-Ashley Lehrer (CI) 5:47.71, 5-Danika Ramler 6:13.77

3200 run: 1-Makenna Sjoberg (SR) 11:54.49

4x100 relay: 1-Cambridge-Isanti 51.3, 2-Brainerd 54.61, 4-Brainerd 56.89, 5-Brainerd 57.05

4x200 relay: 1-Cambridge-Isanti 1:50.0, 4-Brainerd 2:01.45

4x400 relay: 1-Cambridge-Isanti 4:22.53, 2-Brainerd 4:42.46, 4-Brainerd 5:20.39

4x800 relay: 1-Cambridge-Isanti 10:37.34

Shot put: 1-Evelyn Wiltrout (CI) 34-6.5, 5-Serena Caspers (B) 30-4.5, 9-Anna Tupy (B) 26-4.75, 12-Josie Naillon (B) 24-11.25

Discus: 1-Brooke Mushatt (SR) 113-6, 9-Payton Miller (B) 68-11, 14-Tupy 60-9, 15-Caspers 59-10

Long jump: 1-Anika Larson (CI) 16-3.75, 2-Hattie Duininck (B) 15-5.75, 7-Julia Phillips (B) 14-2, 9-Alison Bachman (B) 14-0

Triple jump: 1-Lauren Castle (B) 31-7, 2-Alyssa Schommer (B) 31-4, 8-Brenna Foy (B) 28-0.5

High jump: 1-Alice Steman (CI) 4-10, 2-Castle 4-8, 5-Racine Schommer (B) 4-4, 5-Malina Schiller (B) 4-4

Pole vault: 1-Brenna Deason (B) 11-0, 5-Schiller 8-0, 6-Abigail Tanner (B) 7-3