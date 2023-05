Track and Field: Warrior girls place 3rd, boys 2nd at CLC Championships

SARTELL — Brenna Deason captured first place in the 100-meter dash and the pole vault as the Brainerd Warrior girls placed third as a team in the Central Lakes Conference Championship Tuesday, May 23.

Cora Clough was first in the 200 dash after running a 26.32 for the Warrior girls while Emily Bastian placed first in the 400 dash with a 59.82. The girls 4x100 also placed first for the Warriors.

Isaak Malay and Brandon Stark were first place finishers in the 100 dash and 400 dash respectively as the Brainerd Warrior boys finished second as a team.

Dylan Gross had a throw of 59-foot-0.75 to win the shot put for the Warrior boys while the 4x200 also placed first with a 1:31.71.

Boys team scores: 1-Alexandria 194.5, 2-Brainerd 84, 3-Sartell 81.5, 4-Willmar 76, 5-Fergus Falls 72.5, 6-Rocori 69, 7-St. Cloud Tech 64, 8-Sauk Rapids 49.5, 9-St. Cloud Apollo 11

110 hurdles: 1-Samuel Williams (Alex) 16.0, 10-Kyle Peterson (B) 18.2, 13-Preston Miller (B) 18.88, 21-Kaiden Raske (B) 20.51

300 hurdles: 1-William Sportel (Willmar) 41.29, 13-David Herath (B) 45.7, 14-Preston Miller (B) 46.84, 15-Kyle Peterson (B) 47.34

100 dash: 1-Isaak Malay (B) 11.32, 9-Charlie Pikula (B) 11.75, 10-Austin Asher (B) 11.81

200 dash: 1-Isaiah Brown (Alex) 22.81, 2-Brandon Stark (B) 22.82, 3-Dillon MacLaughlin (B) 22.9, 13-Austin Asher (B) 24.22

400 dash: 1-Brandon Stark (B) 50.12, 13-Grant Johnson (B) 55.83, 17-Joe Neumann (B) 57.77

800 run: 1-Nathan Martin (SR) 2:03.12, 6-Nolan Thiesse (B) 2:07.25, 18-Carter Mielke (B) 2:19.01, 19-Jason Feigum (B) 2:20.11

1600 run: 1-Vincent Kaluza (Rocori) 4:25.85, 5-Leif Hoffman (B) 4:48.78, 20-Axton Svir (B) 5:16.13, 23-Joey Otto (B) 5:33.21

3200 run: 1-Harrison Greathouse (Alex) 10:02.8, 8-Ben Stadum (B) 10:46.43, 12-Weston Thiesse (B) 11:14.74, 13-Gabe Hallgren (B) 11:17.37

4x100 relay: 1-Rocori 43.5, 2-Brainerd (Charlie Pikula, Dillon MacLaughlin, Dylan Gross, Isaak Malay) 43.77

4x200 relay: 1-Brainerd (Charlie Pikula, Dillon MacLaughlin, Brandon Stark, Isaak Malay) 1:31.71

4x400 relay: 1-Alexandria 3:31.19, 7-Brainerd (Grant Johnson, Nolan Thiesse, Preston Miller, Joe Neumann) 3:48.14

4x800 relay: 1-Alexandria 8:36.4, 4-Brainerd (Joey Otto, Nolan Thiesse, Ben Stadum, Jason Feigum) 8:44.76

Shot put: 1-Dylan Gross (B) 59-0.75, 9-Mitch Wind (B) 45-2.5

Discus: 1-Alexander Jensen (FF) 158-0

Long jump: 1-Anthony Mahowald (Sartell) 21-6.5, 9-Jake Merseth (B) 18-10

Triple jump: 1-Shane Zierden (FF) 42-10.25

High jump: 1-Jacob Balcome (Alex) 6-2, 8-Joe Smith 5-8, T10-Kaden Schilling 5-6, T14-Ayden Wheeler-Carranza 5-4

Pole vault: 1-Tyler Evans (Willmar) 12-3, T3-Joe Smith (B) 11-9, T8-Sebastian Tisdell (B) 10-0

Girls team scores: 1-Alexandria 190.5, 2-Rocori 132, 3-Brainerd 130, 4-Willmar 84.5, 5-Sartell 64, 6-Fergus Falls 49, 7-Sauk Rapids 28, 8-St. Cloud Tech 21

100 hurdles: 1-Cecelia Woods (Rocori) 15.21, 2-Violet Goodwin (B) 16.28, 6-Natalie Smith (B) 17.48, 9-Madi Bertram (B) 17.38

300 hurdles: 1-Cecelia Woods (Rocori) 44.81, 3-Violet Goodwin (B) 48.08, 4-Natalie Smith (B) 48.96, 7-Madi Bertam (B) 51.52

100 dash: 1-Brenna Deason (B) 12.34, 5-Ava Loney (B) 13.22, 11-Payton Miller (B) 13.54

200 dash: 1-Cora Clough (B) 26.72, 5-Ava Loney (B) 27.63, 14-Payton Miller (B) 28.82

400 dash: 1-Emily Bastian (B) 59.82, 9-Lilly DeRosier (B) 1:03.18, 12-Cally Robertson (B) 1:05.16

800 run: 1-Jasmine Sieben (Rocori) 2:24.25, 5-Annelise Baird (B) 2:25.59, 6-Brooke Wenz (B) 2:27.11, 8-Avery Duerr (B) 2:28.09

1600 run: 1-Stella Rusch (Tech) 5:16.78, 10-Katelyn Kennedy (B) 5:38.67, 18-Scarlett Anderson (B) 6:07.09

3200 run: 1-Lauren Eilers (Willmar) 11:02.85, 5-Julia Rademacher (B) 11:32.23, 9-Madelyn Miller (B) 12:12.52, 10-Hannah Drietz (B) 12:16.27

4x100 relay: 1-Brainerd (Kate Stadum, Ava Loney, Molly Hagelie, Brenna Deason) 49.53

4x200 relay: 1-Rocori 1:46.45, 3-Brainerd (Kate Stadum, Cora Clough, Molly Hagelie, Violet Goodwin) 1:47.28

4x400 relay: 1-Willmar 4:06.09, 5-Brainerd (Cally Robertson, Avery Duerr, Natalie Smith, Emily Bastian) 4:17.5

4x800 relay: 1-Alexandria 9:32.65, 2-Brainerd (Madelyn Miller, Katelyn Kennedy, Brooke Wenz, Emily Bastian) 9:38.52

Shot put: 1-Makenna Larson (Willmar) 37-10.5, 9-Elianna Riley 32-6.5

Discus: 1-Amaria Sowada (Alex) 118-5, 4-Ellie Brown (B) 114-11

Long jump: 1-Ava Thoennes (Rocori) 17-8.25

Triple jump: 1-Ella Steussy (Alex) 35-0.5, 6-Molly Hagelie (B) 32-1.75

High jump: 1-Ava Thoennes (Rocori) 5-5, Cora Clough (B) 5-4, Kate Stadum (B) 4-10, 11-Lauren Castle (B) 4-8

Pole vault: 1-Brenna Deason 10-4, 9-Malina Schiller 8-8, 12-Abigail Tanner 8-0