Track and Field: Warriors sweep Sartell tri

SARTELL — Brenna Deason captured first place in the 100- and 200-meter dashes and the pole vault to lead the Brainerd Warriors girls to first at the Sartell Triangular Tuesday, May 2.

Violet Goodwin won the 100 and 300 hurdles and Katelyn Kennedy captured the 3200 run. Cora Clough secured the high jump victory with a 5-foot-2 effort.

For the first-place Warrior boys, Isaak Maley took home first place for the 100 and 200 dashes.

David Herath won the 300 hurdles, Matt Toews won the 400 dash and Brandon Stark captured the 800 run.

Dylan Gross won the shot put with a 57-2 toss. Ty Nelson triple jumped to a first-place 38-11.25 and Gavin Hoelzel won the pole vault.

ADVERTISEMENT

Boys team scores: 1-Brainerd 280, 2-Sartell 205, 3-Bemidji 195

110 hurdles: 1-Nicholas Schliepsiek (S) 18.19, 2-David Herath (B) 18.52, 3-Kyle Peterson (B) 18.92, 4-Preston Miller (B) 19.72, 6-Kaiden Raske (B) 22.12

300 hurdles: 1-David Herath (B) 46.09, 4-Kyle Peterson 49.25, 6-Preston Miller (B) 49.57, 9-Kaiden Raske (B) 55.94

100 dash: 1-Isaak Malay (B) 11.03, 3-Dillon MacLaughlin (B) 11.26, 5-Brandon Stark (B) 11.42, 6-Charlie Pikula (B) 11.47, 7-Austin Asher (B) 11.54, 8-Dylan Gross (B) 11.58, 16-Jake Merseth (B) 11.97, 19-Derron Tumpkin (B) 12.03, 21-Travis Albrecht (B) 12.09, 27-Carranza Wheeler (B) 12.43, 29-Jordan Davis (B) 12.43, 37-Drew Wood (B) 12.73, 41-Benedict Laube (B) 12.89

200 dash: 1-Isaak Malay (B) 22.9, 3-Charlie Pikula (B) 23.89, 6-Austin Asher (B) 24.44, 9-Preston Siebolds (B) 24.84, 14-Travis Albrecht (B) 25.68, 16-Drew Wood (B) 26.07, 22-Sam Renner (B) 26.78, 25-Benedict Laube (B) 26.94

400 dash: 1-Matt Toews (B) 54.76, 5-John Hagen (B) 57.48, 7-Joey Otto (B) 59.27, 8-Joe Neumann (B) 59.3, 10-Rhett Lemmerhirt (B) 1:02.75, 11-Sam Renner (B) 1:03.31

800 run: 1-Brandon Stark (B) 2:02.95, 4-Nolan Thiesse (B) 2:12.14, 7-Ben Stadum (B) 2:19.12, 8-Leif Hoffman (B) 2:19.46, 11-Jason Feigum (B) 2:24.16, 12-Sebastian Tisdell (B) 2:24.87, 14-Gabe Hallgren (B) 2:29.04, 15-Carter Mielke (B) 2:29.79, 17-Austin Nichols (B) 2:32.40, 18-Andrew Adamson (B) 2:26.62, 20-Jorey Jackson (B) 2:43.13

1600 run: 1-Carson Maish (BE) 4:42.64, 2-Nolan Thiesse (B) 4:51.87, 5-Ben Stadum (B) 4:59.16, 8-Gabe Hallgren (B) 5:20.93, 10-Carter Mielke (B) 5:34.99, 11-Austin Nichols (B) 5:35.28, 15-Jorey Jackson (B) 5:47.5,

3200 run: 1-Will Termont (BE) 10:38.52, 3-Weston Thiesse (B) 11:52.56, 4-Axton Svir (B) 12:11.74

4x100 relay: 1-Brainerd 45.13

4x200 relay: 1-Bemidji 1:39.68, 2-Brainerd 1:41.24

4x400 relay: 1-Sartell 3:43.61, 2-Brainerd 3:56.61

4x800 relay: 1-Bemidji 9:38.19, 2-Brainerd 9:39.15

Shot put: 1-Dylan Gross (B) 57-2, 2-Mitch Wind (B) 43-4, 7-Deron Tumpkin (B) 38-4, 10-Daxum Hastings (B) 36-9, 14-Matt Lekatz (B) 35-4, 20-Eli Hallgren (B) 33-3, 23-Jaxon Fasching (B) 32-1, 29-Andrew Adamson (B) 29-8, 32-Kyle Peterson (B) 27-9, 33-Dylan Helmin (B) 27-1, 37-Alex Yeager (B) 26-3, 38-Michael Jentsch (B) 26-2

Discus: 1-Charlie Sundell (S) 124-10, 3-Dylan Gross (B) 122, 4-Matt Lekatz (B) 112-2, 18-Mitch Wind (B) 84-5, 20-Andrew Adamson (B) 80-10, 21-Daxum Hastings (B) 78-2, 24-Jaxon Fasching (B) 74-4, 27-Alex Yeager (B) 73-7, 32-Michael Jentsch (B) 64-3, 37-Dylan Helmin (B) 56-2, 38-Kyle Peterson (B) 56-5, 39-Eli Hallgren (B) 53-3, 40-Bradyn Booth (B) 48-10

Long jump: 1-Calvin Braegelmann (S) 18-4, 2-Joe Smith (B) 18-0, 3-Jake Merseth (B) 17-11, 4-Cole Fjeld (B) 17-7, 7-Ty Nelson (B) 17-3, 12-Preston Miller (B) 15-11, 13-Jordan Davis (B) 15-9.5, 15-Wyatt Brown (B) 15-4, 17-Ashton Peterson (B) 14-11.5, 19-Alex Lelwica (B) 14-9.5, 26-Logan Daniels (B) 12-2.5

Triple jump: 1-Ty Nelson (B) 38-11.25, 3-Wyatt Brown (B) 35-7.5, 5-Cole Fjeld (B) 35-4, 6-Bennett Bernander (B) 35-3, 9-Alex Lelwica (B) 33-4.75, 17-Logan Daniels (B) 24-9.5

High jump: 1-Jack Pederson (S) 5-10, 3-Joe Smith (B) 5-4, 10-Carranza Wheeler (B) 5-2, 15-Ashton Peterson (B) 5-0

Pole vault: 1-Gavin Hoelzel (B) 12-3, 2-Joe Smith (B) 10-6, 5-Sebastian Tisdell (B) 9-0

Girls team scores: 1-Brainerd 277.5, 2-Sartell 251, Bemidji 140.5

100 hurdles: 1-Violet Goodwin (B) 16.29, 2-Madi Bertram (B) 17.55, 3-Natalie Smith (B) 17.7, 4-Matia Bruggeman (B) 18.08, 8-Meghan Wirtz (B) 19.16, 12-Madi Schneider (B) 19.58, 14-Autumn Schiller (B) 20.06

300 hurdles: 1-Violet Goodwin (B) 49.3, 2-Natalie Smith (B) 52.26, 3-Madi Bertram (B) 53.59, 4-Matia Bruggeman (B) 54.21, 7-Autumn Schiller (B) 59.78

100 dash: 1-Brenna Deason (B) 12.5, 2-Cora Clough (B) 12.84, 3-Ava Loney (B) 12.97, 6-Katherine Stadum (B) 13.28, 10-Molly Hagelie (B) 13.81, 11-Hattie Duininck (B) 13.89, 12-Alison Bachman (B) 13.92, 15-Kara Schlegel (B) 14.44, 17-Alexis Lugo (B) 14.98, 21-Brenna Foy (B) 15.33, 30-Brianna Cherne (B) 17.39

200 dash: 1-Brenna Deason (B) 26.35, 2-Ava Loney (B0 26.81, 3-Cora Clough (B) 26.89, 4-Avery Duerr (B) 27.55, 6-Katherine Stadum (B) 27.92, 8-Payton Miller (B) 28.06, 12-Hattie Duininck (B) 29.37, 17-Anja Storbakken (B) 31.67, 24-Rainah O’Connell (B) 43.16

400 dash: 1-Zoe Lain (S) 1:04, 5-Cally Robertson (B) 1:07.4, 9-Elizabeth Rademacher (B) 1:11.46, 10-Bridget Wells (B) 1:11.48, 15-Rainah O’Connell (B) 1:36.89

800 run: 1-Alivia Thompson (BE) 2:24.97, 3-Emily Bastian (B) 2:28.07, 6-Annelise Baird (B) 2:37.87, 7-Madelyn Miller (B) 2:39.65, 8-Julia Rademacher (B) 2:39.86, 9-Scarlett Anderson (B) 2:47.97, 10-Danika Ramler (B) 3:00.32, 13-Audrey Hastings (B) 3:27.48

1600 run: 1-Mia Hoffman (BE) 5:20:52, 3-Madelyn Miller (B) 5:23.62, 4-Hannah Drietz (B) 5:34.97, 5-Bridget Collins (B) 5:37.62, 6-Annelisse Baird (B) 5:39.13, 7-Julia Rademacher (B) 5:41.52, 12-Nola Doty (B) 6:35.53, 14-Annika Gearey (B) 6:56.86

3200 run: 1-Katelyn Kennedy (B) 11:53.40, 2-Brooke Wenz (B) 12:19.14

4x100 relay: 1-Sartell 53.07, 2-Brainerd 54.62, 4-Brainerd ‘B’ 57.96, 5-Brainerd ‘C’ 58.29

4x200 relay: 1-Brainerd 1:54.16

4x400 relay: 1-Brainerd 4:20.50, 5-Brainerd ‘B’ 4:54.32

4x800 relay: 1-Brainerd 10:57.6, 2-Brainerd ‘B’ 12:30.76

Shot put: 1-Mckenzie Kahre (S) 34-02.5, 4-Ellie Brown (B) 31-08, 5-Elianna Riley (B) 31-07, 8-Serena Caspers (B) 26-02, 10-Josie Naillon (B) 26-00.5, 16-Anna Tupy (B) 23-07,

Discus: 1-Kajsa Finnern (S) 111-05, 3-Ellie Brown (B) 96-02, 8-Elianna Riley (B) 72-09, 13-Josie Naillon (B) 63-11, 14-Anna Tupy (B) 62-06, 16-Isabelle Ploof (B) 61-02, 21-Serena Caspers (B) 56-04,

Long jump: 1-Lainey Stavish (S) 16-05.5, 3-Ava Loney (B) 14-11.5, 6-Emma Sheflo (B) 14-06, 12-Payton Miller (B) 13-08, 16-Isabelle Wagner (B) 13-05, 17-Alison Bachman (B) 13-05, 19-Isabelle Ploof (B) 12-11.5, 20-Madi Schneider (B) 12-11, 25-Hattie Duininck (B) 12-08, 26-Semme Hiltner (B) 12-07, 31-Rainah O’Connell (B) 11-0

Triple jump: 1-Abigail Haus (S) 32-02.25, 2-Lauren Castle (B) 31-10.5, 4-Molly Hagelie (B) 30-09.5, 6-Ellie Brown (B) 30-03.5, 11-Brenna Foy (B) 28-07.5, 15-Lily Fjeld (B) 27-07,

High jump: 1-Cora Clough (B) 5-2, 4-Lauren Castle (B) 4-8, 7-Katherine Stadum (B) 4-8, 9-Autumn Schiller (B) 4-4, 9-Julia Phillips (B) 4-4, 13-Racine Schommer (B) 4-2

Pole vault: 1-Brenna Deason (B) 10-0, 5-Abigail Tanner (B) 8-0, 7-Malina Schiller (B) 7-0, 8-Autumn Schiller (B) 7-0, 12-Marcella Dircks 6-0